Im Rahmen einer Nachfolgeregelung sucht Tisca, führender Hersteller von Teppichen, Vorhängen und Stoffen, für das Gebiet Basel/Bern/Zürich-West eine/n Objektberater/in Teppich 100%.

Verlag Hochparterre 16.06.2020 08:00

Tisca gehört zu den führenden Herstellern von Teppichen, Vorhängen und Stoffen. Wir nutzen die Möglichkeiten von Textilien, um Räume zu Lebensräumen zu machen: in Wohnungen und in Büros, in Konzertsälen, in Hotels und in Verkaufsräumen, in Sportanlagen, in Bussen, Zügen und Flugzeugen.





Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir für das Gebiet Basel/Bern/Zürich-West einen

Objektberater/in Teppich 100%

Gebiet: Basel/Bern/Zürich West





In Ihrem Gebiet beraten Sie Architekten, Inneneinrichter und Planer, Sie akquirieren und begleiten Bauvorhaben und Objekte, pflegen Schlüsselkunden und gewinnen neue dazu, nehmen an Messen teil und, auch wenn Sie sich auf Teppiche und Bodenbeläge konzentrieren, behalten Sie während Ihrer Arbeit unser breites Sortiment an Stoffen und Vorhängen im Auge.



Wenn Sie verkaufen können, etwas von Textilien verstehen und Erfahrungen haben in der Objektbearbeitung, wenn Sie sich wohlfühlen in der Welt der Architekten und ein Flair haben für Raumgestaltung, wartet ein faszinierender Aufgabenbereich auf Sie. Sie brauchen dazu gute Deutsch- und Französisch Kenntnisse, müssen selbständig denken und handeln können und dank Ihrer gewinnenden Art gelingt es Ihnen, andere mitzureissen und zu überzeugen.



Wir bieten Ihnen einen spannenden Aufgabenbereich in einem guten Unternehmen mit Produkten, die Sie mit Stolz vertreten können. Als Mitglied eines starken Teams arbeiten Sie eng mit andern zusammen, verfügen aber über ein hohes Mass an Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit. Zeitgemässe Anstellungsbedingen sind selbstverständlich.



Sind Sie interessiert? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Schicken Sie uns Ihre Dokumentation elektronisch an u.eisenhut @ tisca . com oder per Post an Tisca Tischhauser AG | Urs Eisenhut | Sonnenbergstrasse 1 | 9055 Bühler