Leiter/-in Fachstelle Langsamverkehr 80-100%

Verlag Hochparterre 21.11.2019 08:00

Das Amt für Verkehr und Tiefbau ist zuständig für die Förderung und Entwicklung des Langsamverkehrsangebotes des Kantons Solothurn.

Dazu suchen wir für die Abteilung Strassenbau eine/-n



Leiter/-in Fachstelle Langsamverkehr, 80-100%-Pensum mit Arbeitsort in Solothurn.





Aufgabenbereich: Sie sind verantwortlich für eine nachhaltige Förderung des Langsamverkehrs. Dabei setzen Sie Projekte aus den Agglomerationsprogrammen sowie dem kantonalen Velonetzplan um. Sie unterstützen die Projektleiter Strassenbau im Bereich Langsamverkehr und vertreten den Kanton Solothurn an Fachtagungen, Velokonferenzen, Expertentätigkeiten usw. Im Weiteren wirken Sie bei der verkehrstechnischen Beurteilung der Bauvorhaben von Gemeinden, Amtsstellen und Dritten mit Auswirkungen auf das Kantonsstrassennetz mit.



Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium Fachrichtung Geografie, Raumplanung oder Bauingenieurwesen oder haben eine gleichwertige Ausbildung. Sie verfügen über Erfahrung in der Planung, Projektierung und Realisierung von Bauvorhaben oder sind daran interessiert, sich diese anzueignen. Der Stellenantritt erfolgt per 1. April 2020 oder nach Vereinbarung.



Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit leistungsorientiertem Lohn. Vielseitige technische und interessante Aufgaben mit grosser Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.



Informationen: Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Daniel Wassmer, Abteilungsleiter Strassenbau, Telefon 032 627 89 53.



Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis am 13. Dezember 2019 via eRecruiting-Formular auf unserer Homepage: www.pa.so.ch