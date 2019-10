Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau sucht per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung eine/n Gesamtleiter/in Agglomerationsprogramme (Pensum 80 %).

Die Mitgestaltung unseres Lebensraumes in einem dynamischen Umfeld ist das zentrale Anliegen des Amtes für Raumentwicklung.

Wir suchen per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung eine/n gewandte/n und initiative/n



Gesamtleiter/in Agglomerationsprogramme (Pensum 80 %)



Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im Team der Abteilung Kantonale Planung.

Ihre Aufgaben:

– Gesamtkoordination aller Agglomerationsprogramme mit Thurgauer Beteiligung innerhalb der kantonalen Ver- waltung

– Vertretung der kantonalen Interessen gegenüber den Agglomerationen und dem Bund

– Begleitung der Agglomerationsprogramme bei der Ausarbeitung und Umsetzung

– Ausarbeitung einer Vierjahresstrategie für die jeweilige Programmgeneration

– Abstimmung der Agglomerationsprogramme mit der Finanzplanung und dem kantonalen Richtplan

– Mitarbeit bei Projekten auf regionaler Ebene (z.B. Entwicklungsschwerpunkte)

Ihr Profil:

– Sie verfügen über ein Fachhochschul- oder Hochschulstudium in Raumplanung oder einer verwandten Disziplin und idealerweise über Erfahrungen mit Agglomerationsprogrammen

– Sie haben einige Jahre berufliche Erfahrung in Fragen der räumlichen Entwicklung

– Sie haben Freude an und Erfahrung in Projektleitungen

– Sie sind entscheidungsfreudig, arbeiten effizient und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick

– Sie sind kommunikativ, gewandt im Umgang mit Behördenvertretern und Planungsfachleuten und können sich schriftlich sowie mündlich sehr gut ausdrücken

– Sie sind teamfähig, belastbar und offen für Neues

Wir bieten Ihnen:

– Interdisziplinäre, selbständige und verantwortungsvolle Arbeit

– Motiviertes Team

– Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten

– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsort im Herzen von Frauenfeld

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Dr. Andrea Näf-Clasen, Amtschefin, 058 345 62 62, oder Patrick Rösch, Abteilungsleiter Kantonale Planung, 058 345 62 65.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann möchten wir Sie sehr gerne kennen lernen und freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung unter www.stellen.tg.ch