Fachstellenleiter/in 80-100%

Verlag Hochparterre 03.10.2019 08:00

Die Stadt Zürich fördert seit 1907 gemeinnützigen Wohnraum. In Zusammenarbeit mit Baugenossenschaften, Stiftungen und Vereinen, die Wohnungen günstig vermieten. Das Büro für Wohnbauförderung ist Anlaufstelle für die Bauträger, die subventionierte Wohnungen besitzen oder neu erstellen möchten.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung ein/e

Fachstellenleiter/in 80-100%

Ihre Aufgaben

− Sie leiten die neu zu schaffende Fachstelle für gemeinnütziges Wohnen mit sieben Mitarbeitenden.

− Sie verantworten die fachliche Leitung und Weiterentwicklung der Wohnbauförderung.

− Sie koordinieren mit den wohnpolitischen Fachstellen beim Bund und Kanton.

− Sie treiben das Thema Digitalisierung und effiziente Abläufe in der Fachstelle voran.

− Sie erarbeiten und koordinieren die Weiterentwicklung neuer Grundlagen für die städtische Wohnbauförderung sowie konzeptionelle- und strategische Vorschläge zur Umsetzung des Drittelsziels.

Sie bringen mit

− Ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium bevorzugt in Wirtschaft oder Rechtswissenschaften oder eine immobilien-spezifische Weiterbildung

− Erfahrung in einer öffentlichen Verwaltung und verfügen über gute Kenntnisse von politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und in der Projektleitung, speziell in der Wohnpolitik

− Ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, eine hohe Sozialkompetenz sowie analytisches und strategisches Denken

− Führungserfahrung und fachliches Know-how in einer vergleichbaren Funktion

− Gewinnende, teamfähige sowie belastbare Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen

Eine herausfordernde und interessante Aufgabe in einem professionellen und spannenden Umfeld. Die Stadt bietet fortschrittliche Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung an: FID-Bewerbungen @ zuerich . ch, Stadt Zürich, Wohnbauförderung, Stichwort «Fachstellenleiter/in». Bei Fragen steht Ihnen Herr Martin Luchsinger, Departementssekretär, gerne zur Verfügung, Tel. 044 412 32 41.