Dozent/in für Entwurf (ca. 10%)

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil sucht für den Studiengang Landschaftsarchitektur per 1.9.2020 eine/n Dozentin / Dozenten für Entwurf.

Verlag Hochparterre 20.01.2020 12:00

Für den Studiengang Landschaftsarchitektur suchen wir per 1.9.2020 eine/n

Dozentin / Dozenten für Entwurf

mit einem Pensum von ca. 10%, verteilt auf Frühjahrs- und Herbstsemester

Ihre Aufgaben:

- Sie unterrichten jeweils im Herbstsemester als Lehrbeauftragte/r in den Modulen Entwurf 1 und Entwurf 5

- Sie unterrichten jeweils im Frühjahrsemester als Lehrbeauftragte/r im Modul Entwurf 4

- Sie übernehmen Co-Betreuungen in den Modulen Individuelles Vertiefungsprojekt und Bachelorarbeit

Ihr Profil:

- Sie haben ein Diplom in Landschaftsarchitektur oder einen gleichwertigen Abschluss

- Sie verfügen über eine erfolgreiche mehrjährige Praxis in Entwurf und Ausführung

- Sie kennen die nationale und internationale Landschaftsarchitektur

Unser Angebot:

- Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Funktion in der Ausbildung

- Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative und Entwicklung

- Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof Rapperswil

Ihre Bewerbung, inklusive Publikations- und Projektliste, senden Sie bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei bis 1.3.2020 per E-Mail an den Studiengangleiter Prof. Peter Petschek, peter.petschek @ hsr . ch. Weitere Auskünfte geben Ihnen Prof. Hansjörg Gadient hansjoerg.gadient @ hsr . ch oder Prof. Peter Petschek, peter.petschek @ hsr . ch.

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT sowie Architektur/Bau/Planung rund 1600 Bachelor- und Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR richten sich an Fachleute aus der Praxis. Durch ihre 16 Institute der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Zum 1. September 2020 fusioniert die HSR mit den Hochschulen FHS und NTB zur OST – Ostschweizer Fachhochschule.