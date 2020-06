Verkaufen ist deine Stärke, Hochparterre heisst dein Wunsch.

Verkaufen ist deine Stärke, Hochparterre heisst dein Wunsch. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen Co-Verantwortliche/n Sales & Marketing (80 Prozent).

Verlag Hochparterre 22.06.2020 16:45

Hochparterre ist die Plattform für Architektur, Planung und Design in der Schweiz. Klein und unabhängig behauptet der Verlag seinen Platz in der Medienlandschaft.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen

Co-Verantwortliche/n Sales & Marketing (80 Prozent)

Sie sind ein Verkaufstalent und suchen eine neue Herausforderung in einem spannenden und abwechs­ lungsreichen B2B­Umfeld? Zu zweit sind Sie für den Verkauf der Produkte und der Marke Hochparterre verantwortlich. Sie verkaufen das Heft Hochparterre, die Plattform Hochparterre.ch, die Fachzeitschrift Hochparterre Wettbewerbe, die Themenhefte und die Veranstaltungen von Hochparterre.

Um unser B2B­Geschäft zu entwickeln, durchleuchten Sie den Markt, erfinden neue Angebote und positionieren so die Marke Hochparterre. Das gelingt Ihnen dank Ihrem Verständnis für Wertschöpfungs­ ketten in der Medienindustrie, den dazugehörigen KPIs und Marktmechanismen. Sie bieten gezielt Dienstleistungen an, um unsere Geschäftskunden zu binden und die Beziehungen auszubauen.

Als Entscheidungsgrundlage nutzen Sie die Vertriebs­, Marketing­ und Kundendaten. Sie betreuen bestehende Anzeigenkunden und gewinnen neue, sind unterwegs und telefonieren.

Sie haben ein Gespür für Hochparterres Welt in Architektur, Design und Planung. Sie haben Lust auf die Zusammenarbeit mit der Redaktion. Sie können selbstständig arbeiten. Eine höhere Ausbildung oder Weiterbildungen sind von Vorteil. Haben Sie Verkaufserfahrung in der Medienbranche – umso besser.

Wir bieten eine inhaltlich, sozial und ökonomisch spannende Arbeit in einem engagierten Team:

Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, bleibt am Ende des Jahres etwas übrig, teilen wir es auf. Jedes vierte Jahr bekommen Sie zwei Monate bezahlten Bildungsurlaub.

Sie gestalten Ihre Arbeit selbstständig und haben die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 10. Juli 2020 an verlag @ hochparterre . ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.

Weitere Auskünfte gibt Lilia Glanzmann, 044 444 28 83.