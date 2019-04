Das Amt für Denkmalpflege berät Private, Architekten und Planer sowie Behörden im Umgang mit Kulturobjekten.

Das Amt für Denkmalpflege ist zuständig für die Bereiche Denkmalpflege und Inventarisation. Es berät und unterstützt Bauherren, Gemeinden und Planer bei der Anwendung und Umsetzung des Natur- und Heimatschutzgesetzes und inventarisiert die Bau- und Kunstdenkmäler des Kantons.

Aufgrund der Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine Führungspersönlichkeit als:

Chefin/Chef Amt für Denkmalpflege (Pensum 80 - 100 %)

In dieser anspruchsvollen Funktion leiten Sie das Amt in fachlicher, finanzieller, organisatorischer und personeller Hinsicht. Sie sind direkt der Chefin des Departements Bau und Umwelt unterstellt und rapportieren regelmässig an sie. Als Führungsperson sind Ihnen die Weiterentwicklung des Amtes und die Unterstützung Ihrer ca. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. In der täglichen Praxis haben Sie ein Gespür für das anspruchsvolle politische Umfeld. Mit Ihrer Diplomatie und Ihrem Fingerspitzengefühl gelingt es Ihnen, die Bedürfnisse der Bauherren mit dem Schutz des baukulturellen Erbes im Kanton Thurgau in Einklang zu bringen.

Für diese Funktion erwarten wir einen Universitäts- oder Fachhochschul-Abschluss in Architektur, Denkmalpflege oder Architekturgeschichte. Erfahrungen in der praktischen Denkmalpflege und im Vermitteln von denkmalpflegerischen Anliegen runden Ihr Profil ab. Sie sind eine verantwortungsbewusste und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit mit Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Carmen Haag, Chefin Departement Bau und Umwelt, T 058 345 62 40,

oder Ruedi Elser, Chef Amt für Denkmalpflege, T 058 345 67 02.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Den Link für Ihre Onlinebewerbung finden Sie unter www.stellen.tg.ch.