Die SWR Infra AG sucht eine unternehmerische Führungspersönlichkeit mit Ambitionen als Bereichsleitung Architektur und Stadtplanung / Mitglied der Geschäftsleitung.

Verlag Hochparterre 26.06.2019 08:00

Wir sind 50 engagierte Architektinnen, Stadt- und Siedlungsplaner, Raum- und Verkehrsplanerinnen, Bauingenieure, Umweltingenieure und Umweltwissenschaftlerinnen. Uns interessieren vielschichtige Aufgaben in der Entwicklung, Gestaltung und bei deren Umsetzung. Nachhaltige Projekte und Bauten mit Qualität auf der Basis von individuellen Lösungen sind unser Ziel. Mit Leidenschaft, Ausdauer, innovativen Ideen und partnerschaftlichem Umgang, bearbeiten wir in interdisziplinären Teams aktuelle Themen für unsere Gesellschaft. Die SWR Infra AG ist in folgenden Geschäftsfeldern tätig: Infrastrukturbau, Raum- und Verkehrsplanung, Immobilien- und Arealentwicklung, Wasser und Umwelt sowie Baurecht. Zur Unterstützung bei der Umsetzung unserer weiteren Unternehmensentwicklung suchen wir eine unternehmerische Führungspersönlichkeit mit Ambitionen als

Bereichsleitung Architektur und Stadtplanung / Mitglied der Geschäftsleitung



Sie sind verantwortlich für den gezielten Auf- und Ausbau Ihres Teams und die kundenorientierte Weiter- entwicklung unseres Dienstleistungsangebots. Sie entwickeln Pläne und Massnahmen zur Erreichung der definierten Ziele und koordinieren die entsprechenden Aktivitäten. Das Unternehmen wird von Ihnen nach aussen vertreten und Sie pflegen aktiven Kontakt zu Kunden und Partnern, um Chancen und Risiken im Markt frühzeitig zu erkennen.

Sie akquirieren, planen und leiten anspruchsvolle Projekte. Durch die abgestimmte Zusammenarbeit mit den angrenzenden Fachkompetenzen der SWR Infra AG, können Sie alle Leistungen aus einer Hand anbieten. Mit Ihrer bereichsübergreifenden Denkweise selektionieren, führen, fördern und unterstützen Sie die Ihnen unterstellten Mitarbeitenden und entwickeln dabei eine auf Kunden- und Marktbedürfnisse ausgerichtete Unternehmenskultur weiter.



Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Raumplanung, Architektur oder Geografie und ein mehrjähriger Leistungsausweis in den Themenfeldern Architektur, Städtebau, Areal- und Immobilienentwicklung bilden Ihre Basis. Ihre motivierende Führungsaktivität und die hohe Kundenorientierung zeichnen Sie intern wie auch extern aus. Als offene, dynamische und kreative Persönlichkeit zeigen Sie im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen starke kommunikative Fähigkeiten und ein überzeugendes Verhandlungsgeschick. Im Idealfall können Sie bereits auf ein Netzwerk im Wirtschaftsraum Zürich und Aargau zurückgreifen.



In dieser Position haben Sie die Möglichkeit, ein erfolgreiches Unternehmen als Mitglied der Geschäftsleitung aktiv mitzugestalten und weitergehende Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie erhalten unternehmerischen Freiraum und die Gelegenheit, neben der Bearbeitung von Projekten in öffentlichen Institutionen, die Marktbearbeitung im privaten Sektor umzusetzen.



Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an das von uns beauftragte Unternehmen Walter Blum & Partner GmbH (info @ walterblum-consulting . com). Für Fragen steht Ihnen Walter Blum telefonisch unter +41 56 223 93 53 gerne zur Verfügung.