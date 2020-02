Bereichsleiter/in Bau und Umwelt (100%)

Gemeinde Glarus Nord sucht per 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung ein kompetentes und engagiertes Geschäftsleitungsmitglied als Bereichsleiter/ in Bau und Umwelt (100%)

Glarus Nord ist eine moderne und junge Gemeinde im Glarnerland mit über 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Infolge Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin suchen wir per 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung ein kompetentes und engagiertes Geschäftsleitungsmitglied als

Bereichsleiter/in Bau und Umwelt (100%)

In dieser Funktion sind Sie hauptverantwortlich für die operative Leitung und Organisation des Bereichs mit den Abteilungen Hochbau und Raumplanung sowie Tiefbau und Infrastruktur. Sie arbeiten in verschiedenen Projekten eng mit den anderen Bereichsleitenden sowie dem Gemeinderat zusammen. Die kunden- und leistungsorientierten Tätigkeiten im Bauwesen und das professionelle Management der Infrastrukturen sehen Sie als Herausforderung. Zudem haben Sie den Ehrgeiz, die Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Ihre Hauptaufgaben

- Personelle und fachliche Leitung und Organisation des Bereichs Bau und Umwelt

- Beratung des Gemeinderats sowie der Kunden in allen Belangen des Bereichs

- Aktive Mitarbeit bei der Nutzungsplanung sowie Projekten der Siedlungsentwicklung und der Verkehrsplanung

- Leitung und Begleitung von Erschliessungsaufgaben in den Bereichen Strassen/Kunstbauten, Wasser, Abwasser und Entsorgung

- Erstellung des Jahresbudgets für den Bereich mit Ergebnisverantwortung

- Pflege eines konstruktiven Austauschs mit Behörden, kantonalen Stellen und Fachexperten

Ihr Profil

- Hochschulabschluss im Bereich Architektur/Raumplanung oder im Bauingenieurwesen sowie ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrung in betriebswirtschaftlichen Belangen

- Fundierte Führungs- und Verwaltungserfahrung sowie vertiefte juristische Kenntnisse vorzugsweise auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung

- Erprobte Projektleitungsfähigkeiten in der Raumplanung gepaart mit Fachwissen im Planungs- und Baurecht sowie der Erschliessungsplanung

- Analytische, konzeptionelle Denkweise in Kombination mit der Fähigkeit komplexe Sachverhalte zu beurteilen und diese prägnant und verständlich zu kommunizieren

- Durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit der Gabe, Herausforderungen konstruktiv, umsichtig und im Dialog zu lösen

Unser Angebot

- Attraktive und vielseitige Stelle mit herausfordernder Führungstätigkeit, hohem Gestaltungsspielraum und grosser Selbständigkeit

- Eingespieltes Team mit versierten und engagierten Mitarbeitenden

- Offene und unterstützende Kommunikation in der vorgesetzten Gemeindebehörde sowie im Geschäftsleitungsgremium

- Sorgfältige und kompetente Einarbeitung durch die bisherige Stelleninhaberin

Ihr Kontakt

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Gemeinde Glarus Nord, Ramona Eicher, Bereichsleiterin Personal, Schulstrasse 2, 8867 Niederurnen, Telefon 058 611 70 21, E-Mail ramona.eicher @ glarus-nord . ch

Für weitere Auskünfte über die Stelle steht Ihnen die jetzige Stelleninhaberin, Frau Jacqueline Thommen, Telefon 058 611 73 11, E-Mail jacqueline.thommen @ glarus-nord . ch, gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zu unserer attraktiven Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage

www.glarus-nord.ch