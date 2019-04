Alfred Müller AG sucht einen Bauherrenvertreter (w/m).

Alfred Müller AG mit Hauptsitz in der Zentralschweiz sowie Niederlassungen in der Westschweiz und dem Tessin sucht einen Bauherrenvertreter (w/m).

Verlag Hochparterre 30.04.2019 11:30

Die Alfred Müller AG mit Sitz in Baar, zählt zu den führenden Immobiliendienstleistern der Schweiz. Sie entwickelt, realisiert, bewirtschaftet und renoviert Liegenschaften. Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen verfügt über ein bemerkenswertes Immobilienportfolio und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende am Hauptsitz in der Zentralschweiz sowie den Niederlassungen in der Westschweiz und dem Tessin. Die Unternehmung ist bekannt als äusserst fairer und verlässlicher Partner sowie als hervorragender Arbeitgeber. Infolge einer Pensionierung sind wir beauftragt, Sie als

Bauherrenvertreter (w/m)

anzusprechen. In dieser vielfältigen Funktion unterstützen Sie den Bauherrn bei seiner Entscheidungsfindung unter Einbezug der Vision und dem Leitbild der Alfred Müller AG. Sie stehen im direkten Kontakt mit der Bauorganisation und den verantwortlichen Abteilungsleitern der Projektentwicklung, Bauausführung, Immobilienbewirtschaftung sowie bei Bedarf mit weiteren Bereichen. Sie führen das übergeordnete Projektcontrolling und gewähren die Einhaltung der Leistungsvereinbarungen in Bezug auf Qualität, Kosten und Termine. Sie stehen im Kontakt mit unterschiedlichen Entscheidungsträgern, nehmen deren Bedürfnisse auf und gleichen diese mit der Bauherrschaft ab. Sie berichten direkt an den Bauherrn und Präsidenten des Verwaltungsrates.

Sie haben eine solide Basisausbildung im Bauhauptgewerbe und ein Architekturstudium absolviert – ergänzt mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung. Zudem verfügen Sie bereits über mehrjährige Erfahrung bei der Projektleitung und Entwicklung in der Bau- und Immobilienbranche. Das Führen von interdisziplinären Teams und die Pflege eines professionellen Netzwerks sind Ihnen bereits aus einer ähnlichen Funktion vertraut. Sie kommunizieren auf Deutsch in Wort und Schrift stilsicher und zielgruppengerecht. Im Umgang mit Kunden, Behörden und Geschäftspartnern bringen Sie dank Ihrer gestandenen und glaubwürdigen Persönlichkeit die vielfältigen Interessen ziel- und lösungsorientiert zusammen.

Bei dieser Aufgabe können Sie Ihr bautechnisches Fachwissen und Ihr Geschick im Umgang mit unterschiedlichen Menschen gezielt verbinden. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post oder auf elektronischem Weg an Matthias Döll und Sven Vock.

bewerben @ matthias-doell . ch

Matthias Döll GmbH

Zugerstrasse 76b

6340 Baar/Zug

Tel. 041 729 00 60

www.matthias-doell.ch

www.alfred-mueller.ch