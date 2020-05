Zur Verstärkung des Teams Construction Management sucht die Pensimo Management AG einen engagierten, fachkompetenten Bauherrenvertreter/Projektleiter für die Deutschschweiz (w/m), 80–100%

Verlag Hochparterre 05.05.2020 14:41

Die Pensimo Management AG gehört zu den bedeutenden Unternehmen im Bereich des Real Estate Investmentmanagements in der Schweiz. Ein Team von rund 40 Mitarbeitenden führt die vier Immobilien-Anlagestiftungen Turidomus, Pensimo, Adimora und Testina sowie – durch die Tochtergesellschaft Pensimo Fondsleitung AG – den börsenkotierten Immobilienfonds Swissinvest.



Zur Verstärkung unseres Teams Construction Management suchen wir auf Sommer 2020 oder nach Vereinbarung einen engagierten, fachkompetenten



Bauherrenvertreter/Projektleiter für die Deutschschweiz (w/m), 80–100 %



Das Team Construction Management stellt die Baufachkompetenz in der Pensimo Gruppe sicher. In Ihrer Funktion arbeiten Sie eng mit dem Portfoliomanagement zusammen und tragen die baufachliche Verantwortung für ein Teilportfolio in der Deutschschweiz. Unsere Anlagestiftungen investieren mehrheitlich in Wohnliegenschaften, ferner auch in gemischte Nutzungen und Büroflächen an sehr gut erschlossenen Lagen in den Kernstädten und Agglomerationen der Schweiz. In den Portfolios befinden sich zudem mehrere grosse Entwicklungsvorhaben.



Ihr vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenfeld umfasst folgende Schwerpunkte:



– selbständiges Führen von Um- und Neubauprojekten in der Deutschschweiz

– Koordinieren und Leiten der externen Partner

– Verantworten von Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben

– baufachliche Beratung des internen Portfoliomanagements

– Mitarbeiten bei den Budgetierungen des Unterhalts- und Erneuerungsaufwands

– Mitgestalten von langfristigen Objektstrategien



Für diese spannende und anspruchsvolle Funktion suchen wir eine dynamische, fachlich versierte Persönlichkeit, die sich mit Engagement für die Erreichung unserer Ziele einsetzt. Voraussetzungen dafür sind:



– abgeschlossener Hochschulabschluss ETH/FH oder Universität (Architektur oder Bau)

– mehrjährige Erfahrung in der Planung, Realisierung und Projektleitung von Umbauten,

Sanierungen und Neubauten

– sehr selbständige, zielorientierte Arbeitsweise

– gute kommunikative Fähigkeiten mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick

– Neugier, Teamfähigkeit sowie hohe Leistungs- und Lernbereitschaft

– hohe Reisebereitschaft

– Französischkenntnisse Niveau B2 oder höher von Vorteil



Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen mit individueller Gestaltung der Arbeitszeiten, hohe Eigenverantwortung sowie Raum für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung in einem hochmotivierten Team. Der Arbeitsplatz befindet sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt.



Wir freuen uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier im PDF-Format mit Foto bis 31. Mai 2020 an Claudia D’Ostilio (bewerbung @ pensimo . ch, Telefon +41 43 255 21 37). Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.