Unsere Auftraggeberin, die Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB), bewegt Zug – mit Bus, Car, Schiff und Bergbahn. Die über 400 Mitarbeitenden engagieren sich täglich für eine ausgezeichnete Dienstleistungsqualität. Die bestehenden Gebäude des ZVB-Hauptstützpunktes in der Stadt Zug sollen durch einen zukunftsweisenden Neubau ersetzt werden, um den Anforderungen und Bedürfnissen kommender Generationen optimal zu entsprechen.



Wir sind exklusiv beauftragt, Sie als



Bauherrenvertreter/Projektentwickler (w/m)



anzusprechen. In dieser Funktion sind Sie hauptverantwortlich für die Planung und Realisierung des neuen ZVB-Hauptstützpunkts im Rahmen der Kosten-, Qualitäts- und Terminvorgaben. Hierzu stehen Sie im Kontakt mit internen Nutzergruppen und arbeiten eng mit den externen Projektpartnern in der Planung und Realisierung zusammen. Ebenso beschäftigen Sie sich mit Fragen der Immobilienentwicklung, der Strategie- und Zielformulierung sowie der Wirtschaftlichkeit weiterer Liegenschaften.



Sie sind Architekt oder Bauingenieur/Hochbau auf Stufe BSC/MSC, oder Sie verfügen über eine adäquate Ausbildung im Immobilienbereich. Mehrjährige Berufserfahrung als Bauherrenvertreter bei Grossprojekten und in der Immobilienentwicklung sind weitere Voraussetzungen. Eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung und/oder eine Ausbildung im Immobilienmanagement sind wünschenswert. Eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, gute analytische und methodische Fähigkeiten zeichnen Sie aus. Im Umgang mit internen Nutzergruppen und externen Ansprechpartnern bringen Sie dank Ihrer glaubwürdigen Persönlichkeit die vielfältigen Interessen ziel- und lösungsorientiert zusammen.

Steigen Sie ein! Ein einmaliges und viel beachtetes Projekt von grosser Tragweite wartet auf Sie und die Realisierung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbungsunterlagen mit Referenzprojekten.

bewerben @ matthias-doell . ch

Matthias Döll GmbH

Kontakt: Matthias Döll / Sven Vock

Zugerstrasse 76b 6340 Baar/Zug

Tel: 041 729 00 60*

