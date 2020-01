Architektin / Architekt ETH/FH.

Der abl-Vorstand sucht eine Architektin / einen Architekten ETH/FH. Die Wahl erfolgt an der Generalversammlung am 18. Mai 2020.

für die Nachfolge von Priska Jenni Jurt. Sie beendet wegen der Amtszeitbeschränkung nach zwölf Jahren ihr grosses Engagement im Vorstand. Die Wahl erfolgt an der Generalversammlung am 18. Mai 2020.

Die abl entwickelt sich dynamisch und ist mit verschiedenen Grossprojekten unterwegs: im Himmelrich, Maihof, mit der Baugenossenschaft Matt an der Bernstrasse sowie in der Kooperation Industriestrasse und als Partnerin bei der ewl Areal AG. Visionäre und innovative Kräfte sind auf der strategischen Ebene gefordert. Nachhaltigkeit, Siedlungsentwicklung nach innen, Neubauprojekte mit neuen genossenschaftlichen Wohnformen – vermehrt in Kooperationen – prägen die abl-Zukunft.

Für das Engagement im Vorstand Ressort «Architektur und Entwicklung» sowie in Projektorganisationen suchen wir eine Frau oder einen Mann mit folgende Kernkompetenzen:

- Ganzheitlicher Blick auf die Entwicklung der abl

- Strategisches Denken

- Ausgeprägtes Interesse für den gemeinnützigen Wohnungsbau

- Gesellschaftlich offene Haltung im Sinne des Leitbilds der abl

- Kenntnis der lokalen und regionalen Wohnraumentwicklung

- Hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz

- Motivation und Freude an Teamarbeit

Mit besonderem Fokus auf:

- Architektur und Städtebau

- Genossenschaftliche Siedlungs- und Wohnraumentwicklung

- Neue Wohnformen

Sie gestalten in Projektorganisationen und Jurys unsere interessanten Bauvorhaben aus strategischer Sicht mit und begleiten die Planungs- und Bauphasen bis hin zu Kunst am Bau beratend.

Interessierte melden ihre Kandidatur bis 3. Februar 2020 an. Bewerbungsdossier mit Motivation, Lebenslauf und beruflichem Hintergrund bitte per E-Mail an: Marlise Egger Andermatt, Präsidentin, m.egger_andermatt @ abl . ch

Der Vorstand wird aus der Reihe der Bewerberinnen und Bewerber einen Wahlvorschlag zuhanden der 96. Generalversammlung vom 18. Mai 2020 unterbreiten.