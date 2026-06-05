Ausschreibung: PRIXFORIX 2027
Der Schweizer Fassadenpreis PRIXFORIX geht in die siebte Runde. Architekturbüros aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein können bis Ende Dezember Projekte mit Glas Metall Fassaden anmelden.
Ab sofort können Projekte für den PRIXFORIX 2027 eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind Architekturbüros aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein mit realisierten Projekten, die höchstens drei Jahre alt sind. Pro Büro können maximal zwei Projekte angemeldet werden. Die Teilnahme ist kostenlos.
Der von der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden SZFF veranstaltete Preis zeichnet Glas Metall Fassaden aus, die technologisch konstruktive Innovation, gestalterische Qualität, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit verbinden. Die Teilnahmemeldung ist bis am 31. Dezember 2026 möglich, der Einsendeschluss ist am 31. Januar 2027.
Die Jury vergibt drei Plätze sowie einen Publikumspreis. Die Preisverleihung findet am 17. September 2027 in The Hall in Dübendorf statt.
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