Zumthors Befreiungsschlag

Streng wie die Befehlszentrale eines US-amerikanischen Businessparks aus den 1960er-Jahren, der die riesenhafte Krempe eines asymmetrisch aufgesetzten Bérets einen schelmischen Anstrich verleiht: So wirkt der Neubau des Los Angeles County Museum of Art (LACMA), wenn man von der Parkgarage ans Licht tritt. Hier befindet sich der Kopf des imposanten Komplexes – sofern ein Museum, das als ein offenes Ambulatorium ohne Anfang und Ende konzipiert ist, überhaupt einen Kopf hat. Nähert man sich aber dem Bau seitlich, vom Wilshire Boulevard her, denkt man eher an die Zu- oder Abfahrtsrampe eines Autobahnzubringers, an dessen Unterkante ein langgezogener verglaster Kasten befestigt ist. Der Dachvorsprung, eine kolossale Wimper, die in weit ausholenden Schwüngen gegenüber dem Galeriegeschoss vor- und zurückschwingt, zeichnet kühne Schatten in den Raum. Das Ganze steht breitbeinig auf Betonpylonen und setzt an einem bestimmten Punkt zum Sprung an über den Wilshire Boulevard zu einer Freifläche. Spätestens hier erweist sich das, was zunächst wie ein Stück Autobahn aussieht, als Promenadendeck für Fussgänger*innen, die den Strassenverkehr hinter sich gelassen haben, um für eine Weile der Kunst zu frönen und der Betrachtung des Stadtbilds von Los Angeles.