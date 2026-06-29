Intelligentes Wassermanagement: Adieu Drainage, hello Keyline

Eingehüllt in Faserpelz und Windjacke, wartet Katja Degonda bereits an der Bushaltestelle. Die studierte Umweltnaturwissenschaftlerin arbeitet als sogenannte Keyline-Planerin im Landschaftsarchitekturbüro Apiaster in Buchs AG. Ihr weisser Škoda riecht leicht nach feuchter Erde, auf der Sitzbank liegt ein Wirrwarr aus Werkzeugen. Nach einer kurzen Fahrt bei leiser Reggaemusik finden wir uns in der von ihr geplanten, der Logik des Wassers folgenden Landschaft wieder: Vor zwei Jahren hat sie gemeinsam mit Landwirt Marc Frühauf den Hof Grünboden in der Luzerner Gemeinde Pfaffnau nach den Prinzipien des Keyline-Designs umstrukturiert.