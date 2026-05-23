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Sylvia Rembolds kleine Ordnung: Gärten

Informell oder prunkvoll, verborgen oder wohlbekannt: Sylvia Rembold nennt ihre liebsten schützenswerten Gärten.

Text: Stéphanie Hegelbach
23.05.2026 08:00
Hochparterre Landschaftsarchitektur Denkmalpflege

A. Mit Strahlkraft
Für die Erstellung des Pflegeplans habe ich mich intensiv mit dem Garten der Villa Bleuler beschäftigt – er zählt zu meinen Lieblingen, denn er vereint alles, was Gartendenkmalpflege für mich ausmacht. Es war visionär, dass die Stadt die Villa 1972 unter Schutz stellte und später erwarb. Nun profitieren wir von historischen Schätzen, Mikroklima, Biodiversität und Glühwürmchenspektakel.
♥♥♥♥♥

Villa Bleuler, Zürich; Alfred F. Bluntschli, 1885–1888, Foto: Grün Stadt Zürich

Sylvia Rembold
Die Landschaftsarchitektin (47) leitet seit September 2025 die Gartendenkmalpflege bei Grün Stadt Zürich. Womit die Fachstelle sich seit ihrer Gründung 1989 auseinandergesetzt hat, ist im neu erschienenen Buch ‹Zürichs grüne Wunderkammern – 35 Jahre Gartendenkmalpflege in Zürich›.

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Stéphanie Hegelbach

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