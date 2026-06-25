Abkühlen ohne Klimaanlage

Die Schweiz schwitzt und Klimaanlagen ist keine nachhaltige Lösung. Sie verbrauchen Energie, machen Lärm und geben die aufgenommene Wärme nach draussen ab. Forschende der Hochschule Luzern haben deshalb untersucht, wie sich das Wärmeempfinden in Innenräumen ohne zusätzliche Raumkühlgeräte beeinflussen lässt. Im Zentrum standen multisensorische Reize wie Farben, Düfte, Licht, Klänge und Materialien, die Räume subjektiv kühler erscheinen lassen.