Los Angeles x Zürich
Die sechste Schaufensterinstallation von Hochparterre Bücher bestreiten Johnston Marklee aus Los Angeles. Am 2. Juni um 19 Uhr wird Mark Lee die Installation und sein aktuelles Buch «Five Footnotes Toward an Architecture» in der Buchhandlung persönlich vorstellen.
Die sechste Schaufensterinstallation von Hochparterre Bücher bestreiten Johnston Marklee aus Los Angeles. Wieso das Büro des Architekten und Professors Mark Lee ein Gestaltungsprojekt in Zürich stemmt? Weil der akademische Tausendsassa neben der Princeton University, der TU Berlin oder der Harvard Graduate School of Design auch einmal an der ETH Zürich lehrte und der Limmatstadt immer noch verbunden ist. Das Büro arbeitet in frühen Phasen eines Entwurfs mit Collagen, um frei und schnell mit historischen Referenzen zu arbeiten. Bilder wie das Hill House aus dem Jahr 2001 (Bild) tragen die Schaufensterinstallation. Durch Aneignung architektonischer Bildwelten durch Collagen zeigen Johnston Marklee sowohl die methodische Arbeit des Büros als auch eine weiterführende Fragestellung «nach dem Verhältnis zwischen Architektur und ihrem visuellen Gegenüber, zwischen Projekt und Projektion.», wie Moma-Chefkurator Martino Stierli einmal schrieb.
Am 2. Juni um 19 Uhr wird Mark Lee sein aktuelles Buch «Five Footnotes Toward an Architecture» in der Buchhandlung persönlich vorstellen.
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