Foundation Award 2026 für drei junge Büros
Der Foundation Award 2026 geht an Sanchez Morgillo, nuar sowie Malheur und Fortuna. Die drei ausgezeichneten Büros zeigen unterschiedliche Wege auf, wie Architektur mit Bestand, Ressourcen und nachhaltiger Transformation umgehen kann.
Der Foundation Award 2026 zeichnet drei junge Architekturbüros aus. In der Kategorie «Gebautes Projekt» gewinnt Sanchez Morgillo aus Zürich mit der Sanierung und Aufstockung des Gemeindehauses Frutigen. Das Projekt zeigt, wie sich ein unscheinbarer Nachkriegsbau durch präzise Eingriffe weiterentwickeln lässt.
Die Auszeichnung in der Kategorie «Ungebautes Projekt» geht an das Zürcher Büro nuar. In drei Wettbewerbsprojekten stellt das Büro Zirkularität, Ressourcenschonung und langfristige Anpassungsfähigkeit ins Zentrum des Entwurfs.
In der Kategorie «Innovation» gewinnt Malheur und Fortuna aus Basel. Das Büro hat ein digitales Modell für bestandsorientierte Stadtentwicklung entwickelt. Es macht die im Gebäudebestand gebundenen Ressourcen sichtbar und zeigt regulatorische sowie planerische Hebel für eine nachhaltige Transformation auf.
Nominiert waren zudem atelier tsu, studio ne, Parabase und Collectif Xenia.
Der Foundation Award wird von Vectorworks Switzerland vergeben und zeichnet seit 2010 junge Schweizer Büros und Teams in den ersten Jahren nach ihrer Gründung aus.
Weitere Informationen gibt es auf der Website des Foundation Award.
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