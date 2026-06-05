Thema:
– Filter zurücksetzen –
Format:
– Filter zurücksetzen –
Publikation:
– Filter zurücksetzen –
Sortieren nach:
Neueste Meistkommentiert
Filter zurücksetzen

Foundation Award 2026 für drei junge Büros

Der Foundation Award 2026 geht an Sanchez Morgillo, nuar sowie Malheur und Fortuna. Die drei ausgezeichneten Büros zeigen unterschiedliche Wege auf, wie Architektur mit Bestand, Ressourcen und nachhaltiger Transformation umgehen kann.

Text: Redaktion Hochparterre
05.06.2026 10:05
Hochparterre Foundation Award Architektur

Der Foundation Award 2026 zeichnet drei junge Architekturbüros aus. In der Kategorie «Gebautes Projekt» gewinnt Sanchez Morgillo aus Zürich mit der Sanierung und Aufstockung des Gemeindehauses Frutigen. Das Projekt zeigt, wie sich ein unscheinbarer Nachkriegsbau durch präzise Eingriffe weiterentwickeln lässt.

Die Auszeichnung in der Kategorie «Ungebautes Projekt» geht an das Zürcher Büro nuar. In drei Wettbewerbsprojekten stellt das Büro Zirkularität, Ressourcenschonung und langfristige Anpassungsfähigkeit ins Zentrum des Entwurfs.

In der Kategorie «Innovation» gewinnt Malheur und Fortuna aus Basel. Das Büro hat ein digitales Modell für bestandsorientierte Stadtentwicklung entwickelt. Es macht die im Gebäudebestand gebundenen Ressourcen sichtbar und zeigt regulatorische sowie planerische Hebel für eine nachhaltige Transformation auf.

Nominiert waren zudem atelier tsu, studio ne, Parabase und Collectif Xenia.

Der Foundation Award wird von Vectorworks Switzerland vergeben und zeichnet seit 2010 junge Schweizer Büros und Teams in den ersten Jahren nach ihrer Gründung aus.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Foundation Award.

Redaktion Hochparterre
Kommentare

Mehr zum Thema

Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1446 (integer)
pid => 210 (integer)
tstamp => 1779881432 (integer)
crdate => 1779881155 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 1 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 99 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Leaderboard_Wideboard' (21 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297417' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'wideboard' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 2 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '1' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1447 (integer)
pid => 210 (integer)
tstamp => 1779881432 (integer)
crdate => 1779881186 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 2 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 99 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Skyscraper' (10 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297419' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'halfpage' (8 chars)
tx_mask_ad_position => 7 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '1' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1449 (integer)
pid => 210 (integer)
tstamp => 1779881432 (integer)
crdate => 1779881321 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 4 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"hidden":""}' (13 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 99 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Mobile_Banner_swipe_cube_poster_cad' (35 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297427' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'rectangle' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 2 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '2' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)
Extbase Variable Dump
array(132 items)
uid => 1451 (integer)
pid => 210 (integer)
tstamp => 1779881432 (integer)
crdate => 1779881379 (integer)
deleted => 0 (integer)
hidden => 0 (integer)
starttime => 0 (integer)
endtime => 0 (integer)
fe_group => '' (0 chars)
sorting => 6 (integer)
rowDescription => '' (0 chars)
editlock => 0 (integer)
sys_language_uid => 0 (integer)
l18n_parent => 0 (integer)
l10n_source => 0 (integer)
l10n_state => NULL
l18n_diffsource => '{"CType":"","categories":"","colPos":"","editlock":"","endtime":"","fe_group
 ":"","frame_class":"","header":"","hidden":"","layout":"","linkToTop":"","ro
 wDescription":"","sectionIndex":"","space_after_class":"","space_before_clas
 s":"","starttime":"","tx_container_parent":"","tx_klaroconsentmanager_servic
 e":"","tx_mask_ad_contentid":"","tx_mask_ad_position":"","tx_mask_ad_type":"
 ","tx_mask_mobile_desktop":"","tx_mask_type":""}' (428 chars)
t3ver_oid => 0 (integer)
t3ver_wsid => 0 (integer)
t3ver_state => 0 (integer)
t3ver_stage => 0 (integer)
frame_class => 'default' (7 chars)
colPos => 99 (integer)
table_caption => NULL
tx_impexp_origuid => 0 (integer)
CType => 'mask_ad' (7 chars)
categories => 0 (integer)
layout => 0 (integer)
space_before_class => '' (0 chars)
space_after_class => '' (0 chars)
bullets_type => 0 (integer)
date => 0 (integer)
header => 'Mobile_Banner_Widebanner' (24 chars)
header_layout => 0 (integer)
header_position => '' (0 chars)
header_link => '' (0 chars)
subheader => '' (0 chars)
bodytext => '' (0 chars)
image => 0 (integer)
assets => 0 (integer)
imagewidth => 0 (integer)
imageheight => 0 (integer)
imageorient => 0 (integer)
imageborder => 0 (integer)
image_zoom => 0 (integer)
imagecols => 2 (integer)
cols => 0 (integer)
pages => NULL
recursive => 0 (integer)
list_type => '' (0 chars)
file_collections => NULL
media => 0 (integer)
filelink_size => 0 (integer)
filelink_sorting => '' (0 chars)
filelink_sorting_direction => '' (0 chars)
target => '' (0 chars)
records => NULL
sectionIndex => 1 (integer)
linkToTop => 0 (integer)
pi_flexform => NULL
accessibility_title => '' (0 chars)
accessibility_bypass => 0 (integer)
accessibility_bypass_text => '' (0 chars)
selected_categories => NULL
category_field => '' (0 chars)
table_class => '' (0 chars)
table_delimiter => 124 (integer)
table_enclosure => 0 (integer)
table_header_position => 0 (integer)
table_tfoot => 0 (integer)
uploads_description => 0 (integer)
uploads_type => 0 (integer)
tx_container_parent => 0 (integer)
tx_mask_blog_content => 0 (integer)
tx_mask_content_parent_uid => 0 (integer)
tx_mask_content_role => '' (0 chars)
tx_mask_content_tablenames => '' (0 chars)
tx_mask_longform => 0 (integer)
tx_mask_sponsored => 0 (integer)
tx_mask_tags => NULL
tx_mask_teaser => NULL
tx_mask_color => '' (0 chars)
tx_mask_architekten => '' (0 chars)
tx_mask_detailseite => '' (0 chars)
tx_mask_info => NULL
tx_mask_ort => '' (0 chars)
tx_mask_slug => NULL
tx_mask_objekt => '' (0 chars)
tx_mask_email => '' (0 chars)
tx_mask_author => '' (0 chars)
tx_mask_phone => '' (0 chars)
tx_mask_bodytext_secondary => NULL
tx_mask_header_layout_frontend => '' (0 chars)
tx_mask_leadtext => NULL
tx_mask_pinned_content => 0 (integer)
tx_news_related_news => 0 (integer)
tx_mask_hpblog_post => '' (0 chars)
tx_hochparterreblog_related_post => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_blockindex => 0 (integer)
tx_mask_overlay_item => 0 (integer)
tx_mask_selected_categories_team => '' (0 chars)
selected_posts => '' (0 chars)
tx_mask_aboitems => '' (0 chars)
tx_mask_abonnieren_content => 0 (integer)
tx_mask_mediendaten => '' (0 chars)
tx_mask_multiplefilter => 0 (integer)
selected_publications => NULL
selected_formats => NULL
selected_tags => '' (0 chars)
tx_klaroconsentmanager_service => '' (0 chars)
container_children => 0 (integer)
tx_mask_ad_contentid => '4297423' (7 chars)
tx_mask_ad_type => 'rectangle' (9 chars)
tx_mask_ad_position => 0 (integer)
show_shortnews_block => 0 (integer)
selected_shortnews => '' (0 chars)
tx_mask_selected_shopitem => '' (0 chars)
tx_mask_selected_content => '' (0 chars)
custom_filter => 0 (integer)
selected_sort => '' (0 chars)
selected_from => 0 (integer)
selected_to => 0 (integer)
disable_load_more => 0 (integer)
selected_limit => 0 (integer)
tx_mask_open_in_modal => 0 (integer)
tx_mask_teammembers => '' (0 chars)
tx_mask_extended_info => 0 (integer)
tx_hochparterreblog_related_list => 0 (integer)
list_content_elements => 0 (integer)
tx_mask_type => '0' (1 chars)
tx_mask_mobile_desktop => '2' (1 chars)
tx_mask_term_id => '' (0 chars)