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Mobile Bibliothek in Langenthals Marktgasse

Das Architekturforum Langenthal bringt seine Fachbibliothek in den öffentlichen Raum. Die erste Station steht bis Ende Juni in der oberen Marktgasse.

Text: Jonathan Jäggi
08.06.2026 10:55
Hochparterre Bücher Langenthal Öffentlicher Raum

Mit einem Wettbewerb suchte das Architekturforum Langenthal nach einer Form, Fachliteratur zu Architektur, Städtebau und Design aus seinem Archiv im Stadtraum zugänglich zu machen. 14 Projekte von jungen Gestalterinnen und Gestaltern wurden eingereicht. Umgesetzt wurde der Beitrag von Sabrina Dorninger, Stefanie Hafner und Joël Reinmann, in Zusammenarbeit mit der Girsberger AG.

Die mobile Bibliothek kombiniert Bücherregale und Sitzgelegenheiten. Seit dem 21. Mai steht sie in der oberen Marktgasse in Langenthal. Die Bücher können vor Ort frei genutzt werden. Die erste Station dauert bis Ende Juni 2026.

Weitere Infos auf der Homepage:
kapitel4900.ch und architekturforum-langenthal.ch

Jonathan Jäggi
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