Ueberlandpark gewinnt Binding Preis 2026

Anerkennungspreis für Biodiversität in einer Hochsicherheitszone

Das Unterwerk in Bussigny VD liegt als Knotenpunkt im Stromnetz in einem abgeschirmten, nicht öffentlich zugänglichen Anlagenbereich – ein Umfeld, das auf den ersten Blick wenig Potenzial für Natur vermuten lässt. Doch gerade solche nährstoffarmen und wenig genutzten Flächen bieten ideale Voraussetzungen für wertvolle Trockenlebensräume, sogenannte Ruderalflächen.

Den Anstoss für die ökologischen Aufwertungen gab ein engagierter Mitarbeitender, der das Potenzial der Fläche früh erkannte und sich für eine naturnahe Pflege einsetzte. Dieses Engagement ist heute Teil eines breit abgestützten Ansatzes von SBB Energie. Insbesondere über die naturnahe Pflege, aber auch durch das Pflanzen von Wildrosen, das Anlegen von Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen und das Anbringen eines Fledermausnistkastens wertete der gelernte Landschaftsgärtner und langjährige Lokführer die Fläche auf. Das Projekt steht exemplarisch für die strategische Ausrichtung von SBB Energie: Bis 2040 sollen sämtliche 86 Unterwerke biodiversitätsfreundlich gestaltet werden.

Die Jury sieht in dem Projekt ein wichtiges Signal für zahlreiche weitere Infrastrukturbetreibende. Viele technisch genutzten Flächen könnten mit gezielter Pflege und einfach umsetzbaren Massnahmen zu wertvollen Lebensräumen und Rückzugsorten für sensible Tier- und Pflanzenarten werden.

Biodiversität bei Infrastrukturbauten

Die Auswahl der diesjährigen Preisträger war für die Jury nicht leicht. Neben den Siegerprojekten gab es weitere ausgezeichnete Eingaben: Schieneninfrastruktur, Energieproduktion, Abwasser, Strassenbau und weiteren technischen Anlagen. Alle Eingaben sind auf Mission B porträtiert und können dort entdeckt werden.

