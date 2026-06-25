Ein Parkhaus für Soglio

Schon seit Jahrzehnten diskutiert man hier die Stellung des Autos – oder vielmehr: seine Abstellung. Seit den 1960er-Jahren dominierte ein grosser Parkplatz den Eingang von Soglio im Bergell. Weil es dort keine Haltestelle gab, entlud das aus dem Tal kommende Postauto die Fahrgäste etwas oberhalb auf der Strasse, worauf entlang eines Feldwegs provisorische Abstellplätze entstanden. Der Architekt Armando Ruinelli erinnert sich an viele verworfene Ideen, vom Shuttlebus bis zur Seilbahn. 2010, kurz bevor sie in der Gemeinde Bergell aufging, suchte die Gemeinde Soglio mit einem Projektwettbewerb eine Lösung. Die zehn eingeladenen Architekturbüros sollten entscheiden, wo sie die Parkplätze anordnen: am Ortseingang oder am oberen Weg. Die Besetzung der Jury mit Prominenz wie Peter Zumthor und Aurelio Galfetti zeigte die Bedeutung des Projekts für den Ort mit damals nur 80 Einwohner*innen. Das in Soglio beheimatete Architekturbüro Ruinelli Associati gewann. Dann wurde wieder lange diskutiert.



Nach 16 Jahren ist das Projekt nun gebaut. Seine Grundidee: Anstelle des Parkplatzes empfängt einen ein öffentlicher Platz. Das Postauto fährt auf ihn, wendet und hält vor einer Nische in der Strassenstützmauer. Alles ist sorgfältig gestaltet: die Sitzbank aus Holz, der Brunnen daneben, die Treppe, die entlang der Mauer hinauf zum Dorf führt. Und wo stehen die Autos? Im Wettbewerbsentwurf sollten drei Parketagen unter dem Platz 92 Parkplätze bereitstellen und sowohl den alten Parkplatz als auch die provisorischen Abstellplätze ersetzen. Doch über die Jahre redimensionierte die Gemeinde ihr Bauwerk: Die massive Erscheinung zum Tal hin nahm ab, und mit ihr die Kosten. Heute parkieren auf bloss einer unterirdischen Ebene 19 Autos, darüber weitere 18. Der mit Naturstein gepflasterte Platz bleibt nur noch im vorderen Teil frei. Den provisorischen Parkplatz am Weg liess die Gemeinde von Ruinelli Associati zu einem dauerhaften mit 70 Stellplätzen ausbauen.