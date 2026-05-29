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Wir jurieren öffentlich

Das Wettbewerbslabor sucht Ideen zur Zukunft des Wettbewerbs. Die öffentliche Jurierung findet am 9. Juni 2026 in Nidau statt.

Text: Ivo Bösch
29.05.2026 15:03
Hochparterre Wettbewerbe Wettbewerbe Wettbewerbslabor In eigener Sache Veranstaltung

Das Wettbewerbslabor hat grundlegende Fragen gestellt: Welche Rolle soll der Planungswettbewerb in einer sich wandelnden Bau- und Planungskultur spielen? Wie reagiert das Wettbewerbswesen auf neue Formen der Zusammenarbeit, auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Partizipation? Zum offen ausgeschriebenen Ideenwettbewerb sind 38 Antworten eingegangen. Gesucht wurden konkrete Verbesserungsvorschläge ebenso wie visionäre Konzepte.

Die sechsköpfige Jury unter dem Vorsitz der Architektin Astrid Staufer hat heute am ersten Jurytag bereits 11 Ideen ausgewählt. Daraus wird sie am 9. Juni 2026 an einer öffentliche Jurierung fünf Ideen auszeichnen. Der Abend findet zusammen mit der Veranstaltungsserie RUNDUM–SIA statt.

Öffentliche Jurierung «Zukunft Wettbewerb»

Dienstag, 9. Juni 2026
Ort: DISPO, Dr. Schneiderstrasse 3, Nidau (fünf Minuten zu Fuss vom Bahnhof Biel)
Beginn öffentliche Jurierung: 18 Uhr
Bar ab 17 Uhr
Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Ivo Bösch
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