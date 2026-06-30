Putzen zur Begrüssung

Wir sahen es im Programm und fragten uns damals schon: Wieso ist der Perimeter für das neue Bienenforschungszentrum so klein auf dem grossen Agroscope-Areal im freiburgischen Posieux? Es gibt einen Masterplan von 2019, der vor allem eine «zentrale Freiraumachse», ein «grünes Band als Ort der Begegnung» festsetzt. Die zweite wichtige Vorgabe des Plans ist eine neue Querstrasse, die einer Buslinie und dem Langsamverkehr dienen soll. Denn hier sollen nicht wie heute 140 Personen arbeiten, sondern bald 450 bis 500. Warum aber das neue Haus für die Bienen genau dort an die Querstrasse auf eine vier Meter hohe Stützmauer hinkommen muss, wo das Wettbewerbsprogramm es vorgab? Aus pragmatischen Gründen? Arbeitende Menschen und beforschte Kühe und Schweine vertragen sich nicht gut mit 30 Bienenvölkern, darum ist der Standort möglichst am Rand des Areals verständlich – die Schmiede stand einst auch am Rand des Dorfs. Nördlich des neuen Hauses ist eine «Bienenweide» geplant. Im Westen erklärt sich der grosse Abstand zum Laborneubau dadurch, dass man sich zusammenhängendes Bauland frei halten will. Und im Osten steht ein Unterstand, den die Bauherrin nicht abbrechen will. Somit ist der Bauplatz definiert.