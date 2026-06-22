Langer Weg zum Jugendhaus

Bereits in den 1930er-Jahren, lange bevor der Globuskrawall 1968 und später die Achtzigerbewegung Zürich erschütterten, hatten verschiedene Kreise die Stadt aufgefordert, Jugendlichen ein Haus zur Verfügung zu stellen. Und für die Dauer der Landesausstellung war schon 1939 nach den Plänen von Alfred Altherr ein erstes Jugendhaus im Belvoirpark errichtet worden. Ende der 1940er-Jahre bildete sich ein Initiativkomitee, aus dem 1951 der Verein Zürcher Jugendhaus hervorging. Wesentliche Triebkräfte waren die Vereinigung Ferien und Freizeit für Jugendliche, der Dachverband der Zürcher Jugendorganisationen, sowie der Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften. Mit Standaktionen sammelten sie Geld für einen Neubau und suchten gemeinsam mit der Stadt nach einem zentralen Standort.