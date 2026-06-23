« Mir händ gunnä! »

Es ist ein einförmiges Ding um das Berner Wohnbauschaffen: Die meisten Büros aus der Bundesstadt vertrödeln ihre Zeit, Entwürfe abzusondern, die niemand will, und das bisschen, das ihnen an gestalterischer Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel anwenden, um zu vermeiden, Wettbewerbe zu gewinnen. Das geht schon eine Zeit lang so. Doch nun reiht sich der nächste Schlag in die Serie der Niederlagen. Beim offenen Projektwettbewerb für ein neues Wohnhaus in Bern-Ausserholligen haben es wunderlicherweise zwar gleich zwei Einheimische in die engere Wahl von acht Projekten geschafft. Aber es sind gerade sie, Zufall oder nicht, die keinen Preis bekommen: Deren Projekte vermochten am Ende dann doch «insgesamt weniger zu überzeugen», so das Verdikt im Jurybericht. Ätsch!