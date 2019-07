Wildermettpark mit Pavillon Fotos: José Hevia, Thomas Keller, Ivo Bösch

Wanderleitung: Ivo Bösch 21.07.2019 16:16

Da vielleicht der schönste Pavillon der Schweiz, dort ein Siedlung, die zwar einheitlicher nicht gestaltet sein kann aber trotzdem höchste Individualität zulässt. Auf der Stadtwanderung besuchen wir zwei besondere Projekte in Bern.

Wildermettpark mit Pavillon

Es ist vielleicht der schönste Pavillon der Schweiz. Jedenfalls ist er mit so viel Aufwand gestaltet, wie es sich meist nur ein junges Architekturbüro leisten kann: mit viel Engagement. Er ist unser erstes grosses Ziel der Stadtwanderung. Der Architekt Ernst Baumgart hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Lehrerinnenheim gebaut, der Landschaftsarchitekt Adolf Vivell senior den Wildermettpark dazu. Schon in ihren Plänen ist auf dem kleinen Hügel ein Pavillon eingezeichnet, den man aber nie gebaut hatte. 2014 lichteten Extrā Landschaftsarchitekten (ehemals 4d Landschaftsarchitekten) den Park und stellten das Wegsystem wieder her. Camponovo Baumgartner durften zuerst als Probe einen Velounterstand auf der Eingangsseite bauen, nach erfolgreichem Test dann einen Containerunterstand und schliesslich als Krönung den Gartenpavillon. Er ist 4,5 Meter hoch, wird von drei neu gesetzten Silberpappeln umrahmt und ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Für unsere Stadtwanderung öffnet sich aber das Tor zum Park.

In der Merzenackersiedlung

Kein Haus ist wie das andere und doch gibt es nur wenige Siedlungen in der Schweiz, die einheitlicher gestaltet sind als der Merzenacker in Bern. Vor zwei Jahren nahm die Denkmalpflege die Siedlung in das Bauinventar auf – unser zweites grosse Ziel der Wanderung. Doch wie schützt man Häuser, in denen jeder 1983 bis 1987 bauen konnte, wie er wollte? «Ich wollte den Leuten nicht vorschreiben, wie sie zu wohnen haben», sagt Architekt Kurt Aellen. Während die Häuser aussen einheitlich gestaltet sind, konnten sich die Eigentümer im Innern verwirklichen. Treffend bezeichnete der Stadtwanderer Benedikt Loderer die Siedlung als einen «kollektiven Massanzug». Sie ist Aellens Schlüsselwerk. Er wird uns durch die Siedlung führen. anschliessend geniessen wir einen Apéro im Merzenacker.

Kuert Aellen vor seinem Haus im Merzenacker

Wir starten am Bahnhof Bern, wandern durch die Altstadt ins Kirchenfeld, queren das Dählhölzli, kommen an der Elfenau vorbei und können den Wildermettpark besichtigen. Dann wandern wir an der Hochhaussiedlung und am Schloss Wittigkofen vorbei und besuchen den Merzenacker. Hier gibt es einen Apéro. Individuelle Rückreise mit dem Stadtbus (Haltestelle Dennigkofengässli vor der Siedlung Merzenacker).

