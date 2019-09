In der Fallätsche Fotos: Ivo Bösch, ZVG

Wanderleitung: Ivo Bösch 08.09.2019 23:12

Von der Greencity zum Aemtler-Schulhaus. Dazwischen über den einzigen alpinen Weg in Zürich. Hier haben Alpenclubs sogar Berghütten aufgestellt.

In der Fallätsche

«Die halbe Schweiz lacht sich jeweils einen Schranz, wenn die Medien wieder einmal von der ‹Bergnot am Üetliberg› berichten oder sogar von Rettungseinsätzen der Rega. Aber natürlich lachen nur jene, die noch nie in der Fallätsche waren.» Ja, Adi Kälin hat 2015 Wahres in der NZZ geschrieben. Die wilde Fallätsche queren auch wir. Zwar nur am Rand, aber trotzdem: wir unternehmen nicht nur eine Stadtwanderung sondern auch eine Bergwanderung. Bei Regen oder Nässe empfiehlt es sich deshalb die guten und hohen Wanderschuhe mitzunehmen.

Splitlevel in Adrian Streichs Wohnmaschine

Zuerst aber schauen wir uns die Wohnmaschine von Adrian Streich in der Greencity an: kreuzförmige Eingangshalle, Piano nobile mit Gemeinschaftsräumen, Innenhof, Splitlevel und gemeinschaftliche Dachterrassen – es ist tatsächlich ein dichtes Wohnhaus. Wir dürfen sogar in eine Wohnung, die ein Architekt bewohnt.

Schnitt durch Adrian Streichs Wohnmaschine

Dann wandern wir über Leimbach durch die besagte Fallätsche. Auch andere Rutschgebiete werden wir queren, sofern die Wege bis dann nicht weggespült sind. Unser Ziel ist im Kreis 3 das Aemtlerschulhaus, genauer das erste Hortgebäude der Stadt Zürich.

Betreuungsgebäude Aemtler

Offiziell heisst die neue Bauaufgabe «Betreuungsgebäude» und muss 450 Kinder aufnehmen können. Den offenen Projektwettbewerb hatten die jungen Marianne Baumgartner und Luca Camponovo gegen 70 Büros gewonnen. Es war nicht einfach Gustav Gulls monumentales Doppelschulhaus zu erweitern. Eine «Stadtvilla» und eine neues Pausendach stehen heute am südöstlichen Ende des Pausenplatzes. Die Kinder sollen sich in drei Welten wohl fühlen, die um ein Atrium angeordnet sind: vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Das schauen wir uns auch im Innern an. Und wer will, kann noch zum gemeinsamen Abschlussbier auf dem Idaplatz mitkommen.

Wir können uns das Betreuungsgebäude auch innen anschauen

