Casa Camponovo des Architekten Rudy Hunziker Fotos: Hochparterre

Wanderleitung: Ivo Bösch 23.04.2019 17:21

Ganz im Süden des Tessins, im versteckt liegenden Ort Pedrinate, steht ein unbeachtetes Haus. Der Architekt Rudy Hunziker hat es 1985 auf einem fast dreieckigen Grundriss gebaut. Im Ausland fand es Anerkennung, zum Beispiel publizierte es die japanische Zeitschrif «a+u». In der Schweiz blieb es unbekannt.

Casa Camponovo des Architekten Rudy Hunziker

Der begabte Architekt Hunziker hat nur wenig gebaut bis er in einer abenteuerlichen Geschichte nach Italien verschwand. Das Wohnhaus hat ein sonderbare Mischung: man könnte es postmodern nennen, wobei es auch den Geist der Tessiner Schule atmet. Jedenfalls ist es heute, wo Bauten von Kazuo Shinohara auch in der Schweiz publiziert werden, wieder angesagt – ein Besuch Pflicht. Für Hochparterre Wandern öffnet die Besitzerfamilie das Haus. Nach dem Tod der letzten Bewohnerin ist die Zukunft des Hauses noch ungewiss.

Stillgelegtes Zementwerk Saceba

Die Wanderung nutzen wir, um noch weiteres Interessantes zu besuchen. Wir starten am Bahnhof in Balerna, sehen eine interessante Schule und besichtigen das stillgelegte Betonwerk der Saceba, das idyllisch in der Schlucht der Breggia liegt. Die Wanderung führt uns weiter durch die Agglomeration von Chiasso zu einem der schönsten Frühwerke Mario Bottas. Seine Schule in Morbio Inferiore ist noch von der «Tessiner Schule» der 1970er-Jahre geprägt. Man sieht am imposanten Bau schon, zaghaft nur, einzelne Elementarformen, die das spätere Werk Bottas prägen sollten. Nach einem kleinen Aufstieg durch den Wald nach Pedrinate, können wir als Abschluss die Casa Camponovo besichtigen. Hier erwartet uns ein Apero. Von hier aus fährt ein Bus nach Chiasso. Wer noch nicht genug hat, kann im Anschluss nochmals 1,5 Stunden mit dem Wanderleiter verlängern: Vorbei bei der wunderbar gelegenen Kapelle Santo Stefano geht es zurück zum Ausgangspunkt in Balerna.

Mario Bottas Schulhaus in Morbio Inferiore

