Haus Geiger in Flims-Waldhaus, Aufnahme von 1960

Christa Vogt 16.05.2020 10:00

Datum: Samstag, 16. Mai 2020

Dauer: einen Tag

Treffpunkt: 10:00 Uhr Postautohaltestelle Flims Dorf, Post

ÖV-Verbindung: zum Beispiel Chur ab 9:28 Uhr, oder Zürich HB ab 8:07 Uhr

Ende: 17:00 Uhr Postautohaltestelle Laax posta (Chur an 18:02 Uhr oder Zürich HB an 19:23 Uhr)

Preis: Fr. 45.– für Hochparterre-Abonnenten oder Mitglieder des Bündner Heimatschutzes (Fr. 55.– ohne Abo, ohne Mitgliedschaft)



Im Preis inbegriffen: Wanderleitung, Mehrwertsteuer

Auf eigene Kosten: Anreise bis Flims, Rückreise von Laax, Picknick, allfällige Getränke in Restaurants

Anforderung: einfache und gemütliche Wanderung, 3 Stunden reine Wanderzeit. Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt, je nach Bedingungen passen wir aber das Programm an.

Teilnehmer: mindestens 8, höchstens 16

Anmeldeschluss: 14. Mai 2020

Allgemeine Geschäftsbdingungen: Bitte beachten Sie unsere Bedingungen.

Zusammenarbeit: Die Wanderung ist eine Zusammenarbeit mit dem Bündner Heimatschutz im Rahmen der Kampagne «52 Beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950–2000».

Wanderleitung: Chista Vogt, Architektin und Dozentin, schreibt an der Doktorarbeit «Das Lebenswerk des Bündner Architekten Rudolf Olgiati (1910-1995) – Eine Sehschule der Architektur»