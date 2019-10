Erste Hinterrheinbrücke der Rhätischen Bahn und die neuste Fotos: Jürg Conzett

Jürg Conzett 04.10.2020 13:10

Reichenau ist eine der am dichtesten mit Brücken besetzten Orte in Graubünden. Der Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein führte schon früh zu aussergewöhnlichen Brückenbauten; 1757 überbrückte Johannes Grubenmann aus Teufen den Vorderrhein und den vereinigten Rhein mit zwei Holzbrücken, deren grössere mit einer Spannweite von etwa 70 m zu den grössten Holzbrücken jener Zeit gehörte. Von den Franzosen 1799 verbrannt, wurde sie anfangs des 19. Jahrhunderts durch eine neue Holzbrücke ersetzt. Seit 1881 steht an dieser Stelle die älteste eiserne Fachwerkbrücke des Kantons Graubünden, erbaut durch die Eisengiesserei und Façonschmiede Mertin Crétin Borner aus Romanshorn.

Datum: Sonntag, 4. Oktober 2020

Dauer: einen Nachmittag

Treffpunkt: 13:10 Uhr Bahnhof Reichenau-Tamins

ÖV-Verbindung: zum Beispiel Chur ab 12:56 Uhr, oder Zürich HB ab 11:37 Uhr

Ende: 16:30 Uhr Postautohaltestelle Tamins Post (Chur an 17:02 Uhr oder Zürich HB an 18:23 Uhr)

Preis: Fr. 45.– für Hochparterre-Abonennten oder Mitglieder des Bündner Heimatschutzes (Fr. 55.– ohne Abo, ohne Mitgliedschaft)



Im Preis inbegriffen: Wanderleitung, Mehrwertsteuer

Auf eigene Kosten: Anreise bis Reichenau-Tamins, Rückreise von Tamins, allfällige Getränke in Restaurants

Anforderung: einfache und gemütliche Wanderung, 3 Stunden reine Wanderzeit. Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt, je nach Bedingungen passen wir aber das Programm an.

Teilnehmer: mindestens 8, höchstens 25

Anmeldeschluss: 1. Oktober 2020

Zusammenarbeit: Die Wanderung ist eine Zusammenarbeit mit dem Bündner Heimatschutz im Rahmen der Kampagne «52 Beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950–2000».

Wanderleitung: Jürg Conzett, Bauingenieur