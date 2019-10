Zentrale und Ausgleichsbecken Zervreila Fotos: Ivo Bösch

Ivo Bösch 11.09.2020 10:45

Wir schauen nicht weg, sondern genau hin. Mal sind die Bauwerke versteckt, mal kaum zu übersehen. Wir besichtigen zwei Kraftwerkszentralen aus den 1950er-Jahren und in Vals erfahren wir viel über den Bäderboom und die politischen Querelen.Wir starten bei der Staumauer der Kraftwerke Zervreila. Dort beginnt eine lange Reihe von Infrastrukturbauten bis das Wasser vier Täler weiter wieder in den Rhein gelassen wird. Wir wandern nach der Zentralen-Besichtigung nach Vals und geniessen auch Peter Zumthors Thermalbad. Die Königsetappe am Samstag dauert etwas lang, ist aber mit einer guten Grundkondition gut zu meistern. Dafür bekommen wir bei der «Bäralücka» eine besonders schöne und abgelegene Landschaft zu sehen. Am Sonntag bewegen wir uns im Safiental. Unsere Tour endet nach drei Tagen in Safien Platz.Eine ruhige Ecke Graubündens aus neuer Sicht erfahren: Kraftwerkbauten haben eine eigene Ästhetik. Manchmal fasziniert uns die Architektur, manchmal können wir nur die Köpfe schütteln. Eindrücklich ist es auf jeden Fall.

Datum: Freitag bis Sonntag, 11. und 13. September 2020

Dauer: drei Tage

Treffpunkt: Freitag, 10:45 Uhr in Vals Zervreila

ÖV-Verbindung: zum Beispiel Chur ab 8:56 Uhr, oder Zürich HB ab 7:37 Uhr

Ende: 15:45 Uhr Safien Platz (zum Beispiel Chur an 17:02 Uhr oder Zürich HB an 18:23 Uhr)

Preis: Fr. 440.– für Hochparterre-Abonennten oder Mitglieder Bündner Heimatschutz (Fr. 490.– ohne Abo, ohne Mitgliedschaft)

Zuschlag: Fr. 20.– für Einzelzimmer in Vals (im Turrahus gibt es keine Einzelzimmer)



Im Preis inbegriffen: Übernachtung in der Hotel Alpina und im Turrahus im Doppel- oder Dreierzimmer, Nachtessen, Morgenessen und Mittagslunch und -essen, Wanderleitung, Führungen, Eintritt in die Valser Therme, Transfer, Mehrwertsteuer

Auf eigene Kosten: Anreise bis Vals Zerfreila, Rückreise von Safien Platz, Getränke in Restaurants, Picknick am ersten Tag

Anforderung: Gehzeiten bis 7 Stunden (Königsetappe), anspruchsvolle Bergtour (bis T3 nach SAC-Wanderskala). Wir bewegen uns auch im weglosen Gelände. Die Touren sind ohne besondere Bergerfahrung bewältigbar, etwas Kondition vorausgesetzt. Kein Gepäcktransport, wir tragen also alle persönlichen Dinge mit.

Teilnehmer: mindestens 8, höchstens 12

Anmeldeschluss: 20. August 2020

Allgemeine Geschäftsbdingungen: Bitte beachten Sie unsere Bedingungen.

Zusammenarbeit: Die Wanderung ist eine Zusammenarbeit mit dem Bündner Heimatschutz im Rahmen der Kampagne «52 Beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950–2000».

Wanderleitung: Ivo Bösch, Architekt, Redaktor Hochparterre und Wanderleiter