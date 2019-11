Die Coaz-Hütte des Architekten Jakob Eschenmoser Fotos: Beat Bühler

Lukas Zurfluh und Ivo Bösch 04.07.2020 10:45

Deren kristalline, aus praktischen, landschaftlichen und psychologischen Überlegungen abgeleitete Gestalt wurde auch für die folgenden «Eschenmoser-Hütten» zum wesentlichen Merkmal – so auch für die Chamanna Coaz, die er 1964 für die Sektion Rätia des SAC planen und bauen durfte. Die Hütte war , wie viele andere seiner Hüttenbauten, ein Ersatz einer älteren Hütte, die nach dem Ersten Weltkrieg in Erinnerung an den Forstingenieur und Gebirgstopographen Johann Wilhelm Fortunat Coaz etwas weiter vorne im Tal errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg vergrössert worden war. Im Jahr 1982 durfte Eschenmoser mit einem Anbau an die Coaz-Hütte beweisen, dass seine oft als «nicht erweiterbar» kritisierte Hüttenarchitektur sehr wohl an sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden konnte.

