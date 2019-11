Hörsaal von Valerio Olgiati auf dem Plantahof Fotos: Ralph Feiner

Köbi Gantenbein 28.03.2020 13:00

Die Wanderung startet beim Schulhaus von Jüngling und Hagmann in Mastrils mit einem Ausblick ins Rheintal. Es geht weiter zum potemkinschen Einkaufsdorf «Landquart Fashion Outlet» zum mit Architekturpreisen ausgezeichneten Zentrum für Betagte und Kinder der Architekten Joos & Mathys und Schmid Schärer, dann zum Ensemble aus Geschäfts- und Wohnhäusern von Bearth & Deplazes, weiter zu ein paar Schmuckstücken anonymer Architektur und schliesslich zum «Russhof», wo für die landwirtschaftliche Schule eine Promenade zeitgenössischer Architektur entstanden ist – aus Stallbauten, Schulgebäuden und jüngst dem Hörsaal von Valerio Olgiati. Den Schlussstein setzt der Besuch in einem der eigenartigsten Einkaufszentren der Schweiz – der Shopping Mall von Domenig Architekten.

Datum: Samstag, 28. März 2020

Dauer: einen Nachmittag

Treffpunkt: 13:00 Uhr Postautohaltestelle Mastrils Rösliplatz

ÖV-Verbindung: zum Beispiel Chur ab 12:31 Uhr, oder Zürich HB ab 11:37 Uhr

Ende: 17:15 Uhr Bahnhof Landquart (Chur an 17:26 Uhr oder Zürich HB an 18:23 Uhr)

Preis: Fr. 45.– für Hochparterre-Abonnenten oder Mitglieder des Bündner Heimatschutzes (Fr. 55.– ohne Abo, ohne Mitgliedschaft)



Im Preis inbegriffen: Wanderleitung, Eintritte, Mehrwertsteuer

Auf eigene Kosten: Anreise bis Mastrils, Rückreise von Landquart, allfällige Getränke in Restaurants

Anforderung: einfache und gemütliche Stadtdorfwanderung, 3 Stunden reine Wanderzeit. Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt, je nach Bedingungen passen wir aber das Programm an.

Teilnehmer: mindestens 8, höchstens 25

Anmeldeschluss: 26. März 2020

Allgemeine Geschäftsbdingungen: Bitte beachten Sie unsere Bedingungen.

Zusammenarbeit: Die Wanderung ist eine Zusammenarbeit mit dem Bündner Heimatschutz im Rahmen der Kampagne «52 Beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950–2000».

Wanderleitung: Köbi Gantenbein, Hochparterre-Gründer und Schreiber