Die Wanderung führt bis zur Kartause Ittingen

Wanderleiter: Köbi Gantenbein 24.04.2019 10:12

Die Thurgauer Landschaft ist ein Sommertraum: vielfältig, zauberhaft, ausgebeutet, renoviert und gehegt. Die Wanderung durch sie beginnt in Frauenfeld. Wir besuchen den Murg-Auen-Park und staunen, wie aus einem Übungsplatz der Armee eine Stadtlandschaft aus Bäumen, Wasser, Sträuchern, Wegen geworden ist. Der Architekt Thomas Hasler kommt mit uns und berichtet, was er und die Bauherrschaft alles zu tun hatten. Dann folgen wir der Thur und schauen, wie Fluss, Landschaft und Landwirtschaft in Balance gebracht werden. Denn das Thurgauer Land ist eine intensive Landwirtschaftsregion und der Fluss nicht jedes Bauern Freund.

Im Murgauenpark

Mit der Wanderschar ist Marco Baumann, der Fachmann von der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Kantons Thurgau. Unterwegs dem Fluss nach werden wir müde und haben ein Picknick zu gut, das wir aus dem Rucksack holen. Gestärkt geht es weiter zur Karthause Ittingen. Wir landen in einem Garten mit vielhundertjähriger Geschichte: riechen Hopfen, wir schauen Reben, kosten Gemüse und Kräuter und sehen 250 verschiedene Rosen und lassen uns vom Gärtner unterweisen, was es heutzutag braucht, damit die Blumen blühen und wie die Pracht geworden ist.

