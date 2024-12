Redaktor Axel Simon hat in seinen 15 Jahren bei Hochparterre schon 136 Hasen und 6 Kaninchen gesehen. Fotos: Jonas Weibel

Wahr, gut – und schön langohrig Der Hochparterre-Hase hat Geburtstag! Er ist 30 und fruchtbarer als je zuvor: Nach dem Nachwuchspreis Kaninchen erweitert dieses Jahr ein Publikumspreis die Familie. 06.12.2024 08:00

Zugegeben, die seriöse Berichterstattung hat bei uns im goldenen Herbst etwas gelitten – dafür hatten wir mehr Spass als sonst: Für das Oktober-Heft erbaten wir von Expertinnen jeweils eine sogenannte ‹Tierlist› zu ihrem Thema. Sie, liebe Leserschaft, haben mit uns gelernt, was das ist, eine ‹Tierlist›, nämlich eine nerdige Rangliste, die alles Mögliche bewertet, lustvoll hierarchisch in sieben Stufen, von ‹excellent› bis ‹unacceptable›, darunter Volksinitiativen, Basler Grundrisse und Bob-Dylan-Alben. Architektur, Songs und Unterwäsche Nun mahnt uns der strenge Winter ans Wesentliche, und wir kehren zu unserer altbewährten Tierliste zurück, zur Hasenliste. Das Schlechte oder sogar Nichthinnehmbare blenden ‹Die Besten› naturgemäss aus. Lustvoll sind sie allerdings auch, weshalb die Anzahl der Trophäen im Lauf der Jahre gewachsen ist, denn Hasen sind bekanntlich fruchtbar. Ein Blick in die Hochparterre-Annalen zeigt: Sie waren es schon in ihrer Kindheit. Seriös waren sie freilich weniger, obwohl wir 1993 ‹Die Besten› als Kooperation mit dem TV-Magazin ‹10vor10› ins Leben riefen. Die Kategorien hiessen damals Architektur, Schweizer Songs, Literatur, Verpackungen und, nun ja, Unterwäsche. Die letzten beiden Kategorien wechselten jährlich. Mal ging es um Coiffeursalons, mal um Hotelprospekte. Die beste Website suchten wir bereits 1996 – und wir mussten erklären, was das ist, wie später bei der ‹Tierlist›. Warum es fünf Kategorien gab: ‹10vor10› sendete eine Woche lang werktags den Film über eine davon. Erst im Jahr 2000 schrumpften die fünf auf drei, und ein Jahr später war es erstmals das heutige Gefüge: Architektur, Design, Landschaftsarchitektur. Die Hasen gab es bei den ‹Besten› übrigens erst ab der zweiten Ausgabe, 1994. Das Tier feiert also einen runden Geburtstag – es wird 30! Fünf Kategorien, fünf Jurys, drei Kri...