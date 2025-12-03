Die Fussball-EM 2025 war das Fest des Sommers – und gleichzeitig ein starkes Zeichen für mehr Gleichstellung. Auch Dank des Trikots von Dagna Salwa und Naomi Eggli. Dafür erhalten sie den Hasen in Gold.

Als die Fans im Sommer in den Ländertrikots ihrer Teams zu den Stadien und Public Viewings strömten, stach ein Trikot heraus: Längsstreifen in Giftgrün und Lila, aufgesetzter Kragen, auf dem Rücken die 25 und statt schwungvoller Autogramme der Platzheldinnen selbstbewusste Forderungen nach einem solidarischen Miteinander. In nur wenigen Wochen wurde das ‹EMPower-Trikot› der beiden Zürcher Designerinnen Naomi Eggli und Dagna Salwa zum inoffiziellen Outfit der Fussball-EM der Frauen 2025. Wer es trug, bekannte sich zu Gleichstellung und zeigte Flagge gegen Diskriminierung und Gewalt. Die Farbe Lila steht für die feministische Perspektive, das ‹Brat›-Grün für den Rasen, auf denen die Spiele entschieden werden. Egal, ob im Stadion oder auf der Strasse: Die, die das ‹EMPower-Trikot› trugen, erkannten einander als Verbündete im Kampf für Gerechtigkeit. Im Gespräch erzählen die beiden Designerinnen, warum Fussball politisch ist und was das mit modischen Statements zu tun hat. ###Media_2### Was war euer liebster EM-Moment? Naomi Eggli: In unserer Fussballtrikot-Euphorie sind wir mit unserer ganzen Ateliergemeinschaft an das Spiel der Schweizerinnen nach Genf gereist. Zu zehnt fieberten wir mit – natürlich alle im Trikot. Das war das Spiel, in dem Riola Xhemaili in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Ausgleichsgoal gegen Finnland schoss. Die Stimmung im Stadion war einmalig. Gut gelaunte Fanmärsche, faire Spiele und eine ausgelassene Nachspielzeit – sogar die ‹New York Times› staunte darüber, wie die Schweiz einen kulturellen Wandel angestossen hatte. Wie hat die Fussball-EM der Frauen das geschafft? Dagna Salwa: Die Begeisterung war ansteckend. Und es berührte mich, all die Kids und jungen Mädchen zu sehen, die zum ersten Mal sahen, was für sie alles möglich ist. Ich glaube, ein solcher Anlass, der Frauen als Charaktere – un...