In Bondo stehen neue Hochwasserdämme und Brücken, sorgfältig eingepasst in die Dorflandschaft. Für die Schutzverbauungen gewinnen Mavo und Müller Illien den goldenen Hasen in Landschaftsarchitektur.

Im Sommer 2017 brachte der Fluss Bondasca mehr als 500 000 Kubikmeter Geröll, Schlamm und Wasser in das Dorf Bondo im Bergell. Rund 20 Häuser wurden weggeschwemmt, weitere Zerstörung drohte. Die Gemeinde schrieb einen Wettbewerb für neue Schutzbauten aus, mit der Anforderung, dass der grosse Eingriff in die Landschaft eine Gestaltungsaufgabe sein soll. Damit ein solches Grossprojekt gelingt, muss man über die Grenzen der Disziplin hinweg denken. Die Landschaftsarchitektinnen Martina Voser und Rita Illien, Bauingenieur Gianfranco Bronzini und Architekt Conradin Clavuot über die Zusammenarbeit, den Entwurf und die Tücken der Planung. ###Media_4### Teams aus verschiedenen Disziplinen haben zusammen an einem komplexen Projekt gearbeitet. Wie kamen Sie gemeinsam zu einer Gestaltungsidee? Martina Voser: Für die Wettbewerbseingabe trafen wir uns jeweils in Chur, zwischen diesen Sitzungen arbeiteten wir einzeln. Der Projektstart nach dem Gewinn des Wettbewerbs fiel mitten in die Pandemie. Genau zu dieser Zeit mussten wir besonders intensiv zusammenarbeiten. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Ohne dass wir es abgesprochen hatten, vertraten wir alle die gleiche Haltung: Es geht um das Verbindende, nicht um das Trennende. Gianfranco Bronzini: Weil wir bereits früher oft zusammengearbeitet hatten, waren wir effizient. Schon nach wenigen Workshops fanden wir eine Grundlinie für unsere Gestaltungsidee. Conradin Clavuot: Da wir uns bereits kannten, war das Vertrauen vorhanden. Ein Entwurf entsteht in der Gruppe, alle bringen ein, was sie wichtig finden. Als Architekt sprach ich etwa von Massstäblichkeit und Dörfern, die Landschaftsarchitektinnen von Kleinteiligkeit. Rita Illien: Der Ortsbau war allen sehr wichtig. Es war klar, dass die Strasse zwischen den Dörfern Promontogno und Bondo weiter bestehen muss. Ortsbau ist auch Landschaft. Ein reiner Damm ist etwas Ortsfremd...