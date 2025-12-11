Redaktor Axel Simon schrieb seinen ersten Beitrag für Hochparterre 2002 über die Basler REHAB, den Vorgängertyp des goldenen Hasen.

Relevant, weil öffentlich Öffentlichkeit ist das verbindende Element der Preisträger der Besten 2025. Mustergültig zeigen die zehn Projekte, wie man gestalterisch Verantwortung trägt. 11.12.2025 10:17

Wie jedes Jahr vergeben wir neun Hasen und ein Kaninchen. Und wie jedes Jahr fragen wir uns: Was zeichnet die Siegerprojekte und ihren Jahrgang aus? 2025, so fanden wir heraus, steht die Öffentlichkeit im Zentrum. Zuerst der Blick aufs Ganze: Rund 70 Projekte haben die Jurys in Architektur, Landschaftsarchitektur und Design nominiert und diskutiert. Dort halten sich die öffentlichen und die privaten Aufgaben noch ungefähr die Waage. Die Landschaftsarchitektur bietet traditionell viel Öffentlichkeit, bei Architektur und Design sind es jeweils weniger als ein Drittel der Projekte. Überraschend dabei: Von den zehn Preisen betreffen sieben den öffentlichen Raum und den Raum des Öffentlichen. So viel wie noch nie. Öffentlich heisst: für alle zugänglich. Heisst: nicht privat, nicht geheim. Ein öffentlicher Raum steht allen Menschen offen – ohne Eintrittsgeld, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen und ohne darauf zu achten, wie sie das Stadtbild prägen oder wofür sie demonstrieren. So, wie es Personen des öffentlichen Interesses gibt, ‹public figures›, gibt es auch ‹public objects›: Gebäude, Gärten, Gebrauchsgegenstände. Und die veröffentlichen wir. Gut, wirksam und exemplarisch Im vergangenen Jahr schrieben wir zum Beispiel über eine Reuss-Brücke, ihren geplanten Abriss und den Widerstand dagegen. Wir schrieben über die Bühnengestaltung des ESC und über Stadtbäume. Wir schrieben über ein Klanghaus im Toggenburg, Carbon Removal und Stühle, über KI, Uferwege, die Arbeitskultur in Architekturbüros und feministische Stadtplanung. Manches davon ist öffentlich zugänglich, alles aber von öffentlichem Interesse. Es ist relevant. Wir schrieben darüber «allgemeinverständlich und nie langweilig», also auch für Lesende zugänglich, die nicht vom Fach sind. So haben wir es in unseren publizistischen Leitlinien festgehalten. Ziel und Aufgabe vo...