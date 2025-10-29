Der Publikumspreis präsentiert alle in der Kategorie nominierten Projekte.

Wer gewinnt den Publikumspreis der ‹Besten 2025› in der Kategorie Landschaftsarchitektur? Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab.

20 Projekte sind in der Kategorie Landschaftsarchitektur für den Publikumspreis der ‹Besten 2025› nominiert. Ab sofort können Sie für Ihre Favoriten abstimmen, das Voting läuft bis am Dienstag, 25. November 2025. Das Projekt mit den meisten Stimmen wird am 2. Dezember 2025 im Rahmen der Preisverleihung der ‹Besten 2025› ausgezeichnet. Die für den Publikumspreis nominierten Projekte machen auch die Preisträger des goldenen, silbernen und bronzenen Hasen unter sich aus, die am 2. Dezember 2025 im Museum für Gestaltung Zürich verliehen werden. Seien Sie mit dabei und melden Sie sich jetzt an!

Hochparterre präsentiert den Publikumspreis der ‹Besten 2025› mit freundlicher Unterstützung der Müssig AG.