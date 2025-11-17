Die Besten 2025: Jetzt anmelden!

Seien Sie mit dabei, wenn am 2. Dezember 2025 die Hasen in Gold, Silber, Bronze, ein Kaninchen und drei Publikumspreise überreicht werden. Melden Sie sich jetzt an!

Wir laden Sie ein zur Präsentation und Preisverleihung am Dienstag, 2. Dezember 2025, im Museum für Gestaltung Zürich an der Ausstellungsstrasse 60 in Zürich. Die Preisverleihung startet um 19 Uhr im Vortragssaal und wird moderiert von Nina Mavis Brunner. Nach dem offiziellen Teil gibt es für alle Gäste einen Apéro. Melden Sie sich jetzt an! Die Besten 2025 prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.

Preisverleihung

Dienstag, 2. Dezember 2025, im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich. 19 Uhr Preisverleihung im Vortragssaal, 20.30 Uhr Apéro. Info und Anmeldung.



Ausstellung

Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Heft und Online

Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.