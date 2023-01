Staudenbeete umrahmen das lange Wasserbecken der ‹Grün 80›. Fotos: Robert Adam

Für die Neugestaltung der Merian-Gärten in Basel erhalten Fontana Landschaftsarchitekten eine Anerkennung in der Kategorie Landschaftsarchitekten der ‹Besten 2022›.

Die Merian-Gärten in Basel sind vieles: historischer Garten, pflanzenkundliche Sammlung, Naherholungsgebiet. Einst vor den Toren der Stadt als Mustergut Vorder Brüglingen entstanden, sind sie heute auf allen Seiten von Siedlungsgebiet umgeben. Mit der jüngsten Phase der Gartengestaltung sind die Merian-Gärten noch ein Stück weiter geöffnet worden. Fontana Landschaftsarchitekten haben die historische Gartenanlage mit ihren vielen Zeitschichten sorgfältig weitergestaltet und ein konzises Parkpflegekonzept entwickelt. Ein behutsamer Umgang mit dem Bestand war zentral, zugleich galt es, mit aktuellen Herausforderungen an Bepflanzung und Nutzung umzugehen. ###Media_2### ###Media_3### Am Anfang der Neugestaltung stand die Notwendigkeit umfassender Sanierungen, von Pflanzensammlungen über die Gebäude bis hin zu den Wasserkreisläufen. Eine Gelegenheit für die Christoph Merian Stiftung, die Gartenteile um das Gut Vorder Brüglingen in einem prägnanten Bepflanzungs- und Gestaltungskonzept neu zu fassen und die Zeitschichten zu verweben, ohne sie unkenntlich zu machen. Pflanzensammlungen wie die Clematiden wurden als Labyrinth gestaltet, neue Beete säumen das lange Wasserbecken der ‹Grün 80›, Magerwiesen und Gehölzgebiete werden bewusst der Natur überlassen. Die Merian-Gärten zeigen, wie Gartenkulturgut an veränderte Ansprüche – seien sie klimatischer oder gesellschaftlicher Natur – angepasst werden kann, ohne gestalterische und denkmalpflegerische Vorgaben aus den Augen zu verlieren. Das schliesst auch den Umgang mit technischen Installationen wie die Be- und Entwässerung mit ein....