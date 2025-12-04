Mit wenigen Mitteln schafft das Studio Romano Tiedje eine ausdrucksstarke Architektur. Dafür gibt es das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für das beste Erstlingswerk.

Das Sittertal im Westen der Stadt St. Gallen hiess im Volksmund früher einmal «Jammertal». Man erfährt dies in Richard Dindos und Niklaus Meienbergs sehenswertem Dokumentarfilm ‹Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.› aus dem Jahr 1976. Besagter Ernst S., Halbwaise aus ärmsten Verhältnissen, 1942 wegen Landesverrats in einem Waldstück bei Oberuzwil erschossen, arbeitete nämlich schon in frühen Jugendjahren in der Färberei Sittertal. Jammertal nannten die Fabrikarbeiter diesen Ort wegen der schlecht bezahlten Arbeit inmitten gesundheitsschädigender Laugen, aber auch wegen der steil abfallenden Topografie, die das Sittertal und seine Fabrikanlagen im Schatten der ehemals stolzen Textilmetropole St. Gallen verschwinden lässt. ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### In der Zwischenzeit, man weiss es, ist einiges anders geworden: Aus der Färberei Sittertal ist – mit der Kunstgiesserei St. Gallen und der Stiftung Sitterwerk als international ausstrahlende Institutionen – ein umtriebiger Kultur- und Arbeitsort geworden. Einiges vom Jammertal lebt gleichzeitig weiter in den schattig-feuchten Falten der Landschaft und den Winkeln der Fabrikbauten. Es ist ein verwunschenes Stück Ostschweiz, dessen Schönheit nicht ohne eine Portion Schwermut zu haben ist. Auch die Liegenschaft Sittertalstrasse 18, auf halbem Weg zur Talsohle am Waldrand gelegen, ist im Film von Dindo und Meienberg kurz zu sehen. Man sieht das unscheinbare graue Arbeiterhaus so, wie man es über Jahrzehnte wahrgenommen hatte: aus dem Augenwinkel, beim Vorbeifahren. Passenderweise giesst es in der Szene im Dokumentarfilm wie aus Kübeln, man möchte lieber nicht aus dem Auto steigen. Wer heute ins Tal hinunter- und am Haus an der Sittertalstrasse 18 vorbeifährt, ist für einen kurzen Moment irritiert: Ist da nicht etwas anders als früher? In der Tat steht am fast identischen Ort seit einem Jahr e...