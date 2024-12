Die von Onari Projects und Hot Wire Extensions entworfenen Buchstaben brechen schwungvoll aus ihrem Raster aus. Sie referenzieren auf die Basisschrift der Deutschschweizer Grundschulen. Fotos: Dominik Hodel

Redaktion Hochparterre 21.12.2024 08:00

Die bunten Gitter der Treppenaufgänge eignen sich perfekt für die Montage. Ihre Farben harmonieren nicht mit dem abgetönten Olive einiger Wände. Unter anderem deshalb entschieden sich Anina Amacker und Laura Moor von Onari Projects, die Schulhaussignaletik in neutraler Farbe zu halten, und wählten sie Weiss. Die Buchstaben wirken leicht und spielerisch, die Pfeilmotive sind besonders schwungvoll. Inspirieren liess sich das Team von der Deutschschweizer Basisschrift, die auf einem Raster basiert. Bald wurde klar, dass das Projekt auch eine eigene Schrift braucht. Also entwickelte Onari Projects die Schrift ‹OP Saturday›. Diese dient der 2-D-Beschriftung und findet sich auch in der Form der 3-D-Objekte wieder. Dass die Stadt Zürich der Schriftentwicklung zustimmte, ist umso schöner, wenn man bedenkt, dass sie noch immer über kein flexibles Signaletikleitbild für Sonderbauten verfügt. ###Media_2### ###Media_1### Und aus welchem Material bestehen die grossen, rätselhaften dreidimensionalen Buchstaben, die an Schlagrahm oder Rasierschaum erinnern? Fabio Hendry, Mitgründer von Hot Wire Extensions, erforscht experimentelle Herstellungsprozesse. Bei dem von ihm entwickelten Verfahren wird um einen Draht mittels Hitze eine Schicht aus Nylonpulver (wiederverwendeter Abfall aus dem 3-D-Druck) und Sand geformt. Die Rohrdicke kann variieren, ebenso Farbe und Oberfläche. Besonders knifflig dabei ist, dafür zu sorgen, dass die Verbindungsstellen nicht verklumpen. So entsteht eine ungewohnte Ästhetik und Haptik. Fotos des Prozesses zeigen, wie experimentell dieser verlief: Die ersten Typen sahen aus wie misslungene Brezeln. Es dauerte, bis die perfekten Kernlinien gefunden waren, die Materialstärke, die Montagepunkte. Zudem liegen die Lettern nicht flach an der Wand und am Gitter, sondern expandieren räumlich. Der enorme Aufwand der Designer lässt sich nicht abgelten. Doch Bauhe...