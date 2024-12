Sprechende Typologie: Die vertikale Erschliessung wird in einen markanten Treppenturm ausgelagert. Fotos: Roland Bernath

Durchblick am Hang Kummer Schiess Architekten haben ein Schulhaus gebaut, das mit einem grossen räumlichen Reichtum aufwartet. Für ihr Erstlingswerk erhalten sie eine Anerkennung in der Kategorie Kaninchen. 11.12.2024 14:00

Der Ersatzneubau des Schulhauses Bachtal ergänzt ein bestehendes, auf einer Geländeterrasse am Hang von Ennetbaden liegendes Gebäudeensemble mit Turnhalle und Schulgebäude. Der Umgang mit der Topografie ist bemerkenswert: Dem Architekturbüro Kummer Schiess gelingt mit seinem Erstling ein bestens in Landschaft und Umgebung eingepasstes Schulhaus, das mit einem grossen Reichtum an Aussenräumen, Durchblicken und Wegverbindungen aufwartet und die aussergewöhnliche Situation innen wie aussen atmosphärisch zu nutzen weiss. ###Media_2### ###Media_3### So selbstverständlich der Neubau die bestehende Bebauung platzseitig fortschreibt, so überraschend markiert ein auffälliger Treppenturm auf der steil abfallenden Rückseite architektonische Präsenz. Der ovale Turm mit horizontalen Brüstungsbändern gab formal Anlass zu einigen Jurydiskussionen, typologisch ist er aber ein cleverer Schachzug. Die losgelöste Vertikalerschliessung ermöglicht eine konzeptionell klare, ausgesprochen flexible Struktur des eigentlichen Schultrakts: In den drei Obergeschossen nimmt jeweils eine breitere Schicht sämtliche Unterrichtsräume auf, eine schmalere dient als Erschliessungs- und Garderobenraum. Auf der konstruktiven Ebene sind die Geschosse als gestapelte Hallen aus vorgefertigten Betonrahmen konzipiert. Eine im partizipativen Prozess entstandene Spiel- und Rutschlandschaft schafft in der regelmässigen Struktur unerwartete vertikale Zusammenhänge. ###Media_4### ###Media_5### Räumlich reichhaltig ist der Sockel, der topografisch bedingt aus drei Geschossen mit direktem Aussenraumzugang besteht. Ebenerdig zum bestehenden Pausenplatz hin sind das Foyer und die Bibliothek angeordnet, dazu eine offene Pausenhalle und daran anschliessend ein Durchgang mit offener Treppe, der zu den tiefer liegenden Werkräumen und Gärten auf der Rückseite leitet. Hangaufwärts führt ein g...