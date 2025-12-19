‹Die Besten› in der Ausstellung
Noch bis zum 4. Januar können die im Rahmen der ‹Besten 2025› prämierten Projekte im Museum für Gestaltung Zürich begutachtet werden.
Wer einen Hasen oder ein Kaninchen gewinnt, bekommt Ruhm und Ehre und darf das prämierte Projekt in einer Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich zeigen. Alle Autor*innen wählen ein Exponat, das ihre Arbeit repräsentiert. Dieses stellt Mohsen Rahimi und sein Werkstatt-Team auf einen bronzenen, silbrigen und goldigen Sockel. Auf einer Tafel an der Wand begründet die Jury ihre Wahl, die aufgelegte Dezemberausgabe von Hochparterre dokumentiert die Projekte im Detail. So entsteht eine kleine, feine Schau. Diese kann noch bis zum Sonntag, 4. Januar 2026 besucht werden – wir legen Ihnen den Ausflug ans Herz.
Die Besten 2025, prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.