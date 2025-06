Die Besten 2025: Jetzt Projekte einreichen!

Hochparterre sucht die besten Projekte in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Zugelassen sind Bauten der Architektur und der Landschaftsarchitektur in der Schweiz, die zwischen September 2024 und September 2025 fertiggestellt wurden, sowie Designprojekte, die im selben Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht wurden.

Abgabe

Wir freuen uns über Eingaben bis zum 31. August 2025 an redaktion@hochparterre.ch, als Attachment oder Download-Link, auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Diese sollten folgende Materialien und Informationen umfassen:

Druckfähige Projektpräsentation in Bild (Fotos, Skizzen, Pläne, Renderings) und Text für die Jurysitzung (Format: A3; .pdf; keine Layoutvorgaben)

Projektbeschrieb in maximal 1’500 Zeichen

(Format: .docx, .txt)

(Format: .docx, .txt) 5 Darstellungen (Fotos, Pläne, Skizzen, Renderings etc.) als einzelne Dateien (Format: 72 dpi, 2’500 Pixel breit, .jpg)

Projektinformationen: Projekttitel, Autor:innen, Beteiligte, Auftraggeber:in/Bauherrschaft, Datum der Fertigstellung

Zusätzliche Projektinfos in der Kategorie Architektur: Verfahren, Kosten BKP 2, Treibhausgasemissionen Erstellung/Betrieb. (Datei: .docx, .txt)

Kontaktangaben der Autor:innen für Rückfragen und Informationen (Name, Büroadresse, Telefonnummer,

E-Mail, Website) (Datei: .docx, .txt)



Verfahren

Weitere Unterlagen sind nicht zugelassen. Die Dossiers werden nicht zurückgeschickt. Hochparterre und das Museum für Gestaltung Zürich dürfen sämtliche Unterlagen kostenfrei publizieren und präsentieren. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Jurymitglieder schlagen ebenfalls je maximal fünf Projekte vor.

Bekanntmachung

Die drei prämierten Projekte in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur werden in der Dezemberausgabe (Erscheinungsdatum 3. Dezember 2025) und auf Hochparterre.ch publiziert. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 2. Dezember 2025 im Museum für Gestaltung Zürich statt, wo eine Ausstellung die Projekte bis am 4. Januar präsentiert.