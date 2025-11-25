Die Jury bei der Arbeit.

Am 2. Dezember küren wir im Museum für Gestaltung Zürich ‹Die Besten 2025›. Wir haben den Jurys über die Schulter geschaut und nachgefragt, was diesen Jahrgang ausmacht. Die Antworten im Video.

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, feiert Hochparterre im Museum für Gestaltung Zürich die besten Projekte des Jahres in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Sie sind herzlich eingeladen, melden Sie sich jetzt an! Die drei Fachjurys haben aus zahlreichen eingereichten Projekten die Siegerprojekte bestimmt. Wir haben uns in die Jurysitzungen geschlichen und die Jurymitglieder Marlène Leroux (Architektur), Sarah Kueng (Design) und Arnaud Michelet (Landschaftsarchitektur) gefragt, was die diesjährigen Beiträge auszeichnet.

Jury Architektur

Marlène Leroux, Archiplein, Genf

Søren Linhart, Seiler Linhart, Luzern/Sarnen

Elli Mosayebi, EMI Architekt*innen, Zürich

Christian Weyell, Weyell Zipse, Basel (Goldhase 2024)

Palle Petersen, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Design

Victoria Juretko, Industriedesignerin, Basel (Goldhase 2024)

Sherylin Birth, SHERYLIN, Lausanne/Lugano

Sarah Kueng, Kueng Caputo, Zürich

Alexis Tourron, Panter&Tourron, Lausanne

Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Landschaftsarchitektur

Arnaud Michelet, En-dehors, Sion und Lausanne (Goldhase 2024)

Maja Leonelli, Landschaftsarchitektin, Chiasso/Zürich

Pascale Akkerman, Xeros Landschaftsarchitektur, Bern

Florian Glowatz-Frei, Planikum, Zürich

Maarit Ströbele, Hochparterre, Leitung der Jury



Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.