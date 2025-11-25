Die Besten 2025: Jurys an der Arbeit
Am 2. Dezember küren wir im Museum für Gestaltung Zürich ‹Die Besten 2025›. Wir haben den Jurys über die Schulter geschaut und nachgefragt, was diesen Jahrgang ausmacht. Die Antworten im Video.
Am Dienstag, 2. Dezember 2025, feiert Hochparterre im Museum für Gestaltung Zürich die besten Projekte des Jahres in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Sie sind herzlich eingeladen, melden Sie sich jetzt an! Die drei Fachjurys haben aus zahlreichen eingereichten Projekten die Siegerprojekte bestimmt. Wir haben uns in die Jurysitzungen geschlichen und die Jurymitglieder Marlène Leroux (Architektur), Sarah Kueng (Design) und Arnaud Michelet (Landschaftsarchitektur) gefragt, was die diesjährigen Beiträge auszeichnet.
Jury Architektur
Marlène Leroux, Archiplein, Genf
Søren Linhart, Seiler Linhart, Luzern/Sarnen
Elli Mosayebi, EMI Architekt*innen, Zürich
Christian Weyell, Weyell Zipse, Basel (Goldhase 2024)
Palle Petersen, Hochparterre, Leitung der Jury
Jury Design
Victoria Juretko, Industriedesignerin, Basel (Goldhase 2024)
Sherylin Birth, SHERYLIN, Lausanne/Lugano
Sarah Kueng, Kueng Caputo, Zürich
Alexis Tourron, Panter&Tourron, Lausanne
Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury
Jury Landschaftsarchitektur
Arnaud Michelet, En-dehors, Sion und Lausanne (Goldhase 2024)
Maja Leonelli, Landschaftsarchitektin, Chiasso/Zürich
Pascale Akkerman, Xeros Landschaftsarchitektur, Bern
Florian Glowatz-Frei, Planikum, Zürich
Maarit Ströbele, Hochparterre, Leitung der Jury
Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.
Preisverleihung
Wir laden Sie ein zur Präsentation und Preisverleihung. Die Hasen in Gold, Silber, Bronze, ein Kaninchen und drei Publikumspreise werden überreicht am Dienstag, 2. Dezember 2025,
im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich. 19 Uhr Preisverleihung im Vortragssaal, 20.30 Uhr Apéro. Moderation: Nina Mavis Brunner.
Publikumspreis ‹Die Besten 2025›
Mit freundlicher Unterstützung der Firma Müssig AG präsentieren wir den Publikumspreis der ‹Besten 2025›. Stimmen Sie bis am 25. November 2025 ab!