Moderatorin Nina Mavis Brunner führte durch den Abend am Museum für Gestaltung. Fotos: Niklaus Spoerri

Sie haben mit uns ‹Die Besten 2025› im Museum für Gestaltung gefeiert. Die Bildergalerie zeigt die schönsten Momente des Abends.

‹Die Besten› in Architektur, Landschaft und Design des Jahres 2025 sind gekürt, das beste Erstlingswerk ausgezeichnet und auch das Publikum hat seine Favoriten gewählt. Über die Bühnen gingen zehn Hasen und Kaninchen nach dem Entwurf von Max Grüter sowie drei Rüebli-Trophäen schwungvoll geformt aus einem Handlauf der Müssig AG. Das sind Gründe und Preise genug zu feiern. Am Dienstagabend stiessen wir mit Ihnen auf die Gewinnerinnen und Gewinner an.